Temptation Island, Manuela Carriero pubblica questa foto, ma piovono critiche: “Sei tu…?”

Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato Manuela su Instagram che ha lasciato tutti senza parole, ed il motivo.

Il reality che ha messo in gioco l’amore condotto in modo perfetto da Filippo Bisceglia è terminato da qualche settimana, ma i suoi personaggi continuano ad essere sulla cresta dell’onda.

Tra i tanti troviamo Manuela Carriero, che nelle ultimissime ore ha pubblicato una fotografia che ha lasciato tutti senza parole, vediamo il motivo.

Iniziamo nel dire che Manuela è nata a Brindisi nel 1990, e faceva la barista in un locale della sua città, ha poi deciso di partecipare, insieme al compagno Stefano al programma Temptation Island.

Aveva deciso di partecipare perchè era stata tradita dal fidanzato e voleva capire se poteva ancora fidarsi di lui o meno, anche se nel frattempo era andata a vivere da un’altra parte.

Emanuela Carriero: sei tu?

La loro permanenza all’interno del programma è stata davvero complicata e conflittuale, e alla fine anno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione, che sul web più volte è stata definita “tossica”.

In questo momento, come possiamo vedere dal suo profilo social di Instagram, sembra che Manuela si stia frequentando con Luciano Punzo.

Ma la fotografia che ha stupito tutti, e lasciato senza parole, è un’altra, che Manuela ha pubblicato pochissime ore fa.

Possiamo infatti vederla mentre indossa un top bianco, che esalta alla perfezione le sue forme, ed un pantaloncino di jeans corto.

I suoi capelli sono sciolti e bellissimi, e tra le mani tiene una sorta di corpispalle lungo, sembra di pizzo o comunque molto lavorato dal color avorio.

L’immagine è davvero molto sensuale, ed anche il trucco esalta il suo sguardo ammaliante, e tantissimi suoi follower si sono chiesti se era veramente lei.

In tantissimi le fanno i complimenti per la sua bellezza e sensualità mentre altri, come spesso accade le dicono che ha utilizzato troppi filtri e che non serve.

Una cosa è certa in questa immagine Manuela è davvero bellissima, e voi cosa ne pensate? Con quali correnti di pensiero siete d’accordo?