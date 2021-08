Colpo di scena per Luciano Punzo e Manuela dopo Temptation Island; il grande terremoto tra i due, cosa succede.

Anche quest’anno, è stata trasmessa su Canale 5 una nuova edizione di Temptation Island, la decima, conclusasi tra l’altro da poco. Una volta tornati a casa dal bellissimo Resort che li ha osipitati, l’ Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, le varie coppie partecipanti hanno tirato le somme sulla loro relazione.

In molte hanno ceduto a tentatori e tentatrici, mentre altre sono uscite rafforzate dal dal programma; delle sei coppie, tre hanno deciso di uscire insieme mentre altre tre di farlo separati. Tra questi anche Stefano e Manuela, con quest’ultima che ha ceduto a Luciano Punzo; tra l’ex-tentatore e la partecipante c’è ora un terremoto.

Luciano Punzo e Manuela Carriero, terremoto positivo per la nuova coppia nata a Temptation Island

Come molto spesso succede anche nella vita reale, chi tradisce (per quanto possa essere scorretto) non lo fa necessariamente per fugaci momenti di passione con un’altra persona.

Manuela, dopo i baci e la scintilla scoccata col tentatore Luciano Punzo, ha deciso di voltare seriamente pagina e iniziare una vera e propria relazione col suo nuovo amore conosciuto durante il docu-reality.

La storia d’amore tra i due procede a gonfie vele tanto che, proprio sui social, Punzo ha fatto un annuncio a sorpresa; molti follower chiedevano dove fossero diretti i due e Luciano ha voluto fare chiarezza.

Leggi anche –> Grande Fratello, ricordate Ascanio e Katia? Eccoli oggi, come sono e cosa fanno

“Io e Manu andiamo a Napoli. Ragazzi, inizia la convivenza” le parole dell’ex-tentatore, che insieme alla giovane pugliese ha quindi già portato la relazione ad un livello successivo.

Leggi anche –> Michelle Hunziker, come era prima del ritocchino: il prima e il dopo

Più volte, come confessato dallo stesso Punzo, durante il programma avrebbe detto a Manuela di quanto fosse bella Napoli, e di quanto lo fosse ancor di più insieme a lei; detto fatto, i due si godranno presto insieme la città campana.