Ilary Blasi è un volto noto della televisione italiana, ma la sua migliore amica non è da meno: chi è la donna, altra regina della tv.

Ilary ha quest’anno compiuto la bellezza di 40 anni, ed è più splendida che mai; la sua vita sentimentale è più stabile che mai col marito Francesco Totti e i loro tre figli e la sua carriera come conduttrice prosegue a gonfie vele, vista la recente conduzione de L’Isola dei Famosi e la prossima del nuovo programma Star in the Star, sempre su Canale 5.

La Blasi, ammirata per bellezza e simpatia, è dunque conosciuta da tutti. Sapete però chi è la sua migliore amica? Anche lei è famosissima ed è una delle regine della nostra tv.

Ilary Blasi, la migliore è celebre quanto lei

Il successo è arrivato con programmi come Le Iene, Zelig, diverse edizioni del Grande Fratello VIP, nonché il Festival di Sanremo, ma sappiamo tutti come dopo la partecipazione a Miss Italia, Ilary abbia spopolato come letterina di Passaparola.

L’amatissimo gioco televisivo condotto da Gerry Scotti ha lanciato diverse showgirl e ha permesso ad Ilary non soltanto di farsi notare, ma anche di far nascere un’amicizia che dura fino ad oggi.

La migliore amica della Blasi è infatti Silvia Toffanin, che ha mosso i primi passi nel mondo televisivo proprio insieme ad Ilary prima a Miss Italia e poi come letterina; le due sono praticamente cresciute insieme ed ora si ritrovano ad essere anche colleghe.

Come ben sappiamo, la Toffanin conduce ormai da tantissimi anni Verissimo, un programma che già dalla prossima stagione avrà ancora più spazio; le due, appena riescono a liberarsi dai vari impegni, non perdono occasione per passare del tempo insieme.

Di strada, dagli inizi degli anni ‘2000, ne hanno sicuramente fatta sia Ilary che Silvia; nella vita, come nel lavoro, trovare un amico con cui poter condividere successi e dolori è il migliore dei tesori.