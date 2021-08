Walter Nudo, che fine ha fatto l’ex de L’isola dei Famosi? Eccolo oggi

Il vincitore del reality show ha avuto subito un gran successo, ma oggi sembra essere sparito. Ecco che fine ha fatto Walter Nudo

La televisione può portare la notorietà in tempi record, ma altrettanto velocemente questa può crollare, fino a scomparire quasi del tutto. È un po’ quello che è successo a Walter Nudo, ex concorrente de L’isola dei Famosi. In tanti si chiedono cosa faccia oggi: ecco che fine ha fatto Walter Nudo.

Il vincitore del reality show ha conquistato subito i fan grazie alla sua bellezza e alla sua sensualità, ma oggi quella notorietà che lo ha portato al successo sembra essere svanita. Walter Nudo non appare più in televisione, ma riesce comunque a far parlare di sé. Ecco cosa fa oggi.

Walter nudo, ecco cosa fa oggi

Walter Nudo raggiunge la grande notorietà nel 2003, grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Per l’attore italiano il reality show è un successo. Vincerà infatti la prima edizione, entrando immediatamente tra i personaggi più ricercati dalla tv.

L’attore diventa subito un’icona di bellezza e sensualità grazie al suo fisico scolpito, lo sguardo intenso e i suoi occhi scuri. Dopo il successo all’Isola Dei Famosi, Nudo approda al Grande Fratello Vip 2018, riuscendo a vincere anche quell’edizione. Il successo sembrava ormai inarrestabile, ma proprio giunto all’apice, l’attore ha deciso di abbandonare i riflettori.

Dopo numerose partecipazioni in tv, Walter Nudo ha deciso di ritirarsi e concludere la sua carriera. Lo ha fatto con un comunicato dove ringrazia i telespettatori e le reti Rai e Mediaset, annunciando il suo ritiro da tutte le esperienze televisive.

Oggi Walter Nudo non è completamente scomparso. Spesso pubblica foto e video sui suoi canali social. Proprio sui social racconta dei suoi trascorsi, come alcuni problemi al cuore, un ictus, le separazioni e vari incidenti, che lo hanno segnato ma allo stesso tempo fatto maturare e intraprendere una carriera nella letteratura.

Oggi, infatti, Walter Nudo può definirsi uno scrittore a tempo pieno. La letteratura è la sua nuova vita e presto è prevista la pubblicazione del suo primo libro. Il titolo dell’opera è “La vita accade per te” ed è un testo che parla di riflessione e meditazione.