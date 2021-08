Le anticipazioni della soap americana Beautiful hanno lasciato tutti i telespettatori senza parole: Steffy perde le staffe con Sheila.

Continuano le puntate nella serie soap più longeva di tutti i tempi. Beautiful, ormai in onda dal 1984, conta ben 34 stagioni ed ha letteralmente coinvolto due generazioni di telespettatori. Le anticipazioni che seguono riguardano le puntate che stanno andando in onda in America – dal lunedì al venerdì su CBS – e che arriveranno nelle nostre case nel 2022.

Nelle scorse anticipazioni avevamo visto di come l’ascia di guerra tra Steffy e la storica rivale Hope, fosse ormai abbandonata. Le nozze tra la Forrester e il suo amato Finn si stanno avvicinando, ma l’arrivo di Sheila Carter sconvolgerà il corso degli eventi.

Anticipazioni: Steffy perde la pazienza con la Carter

Ormai è tutto pronto per le nozze di Steffy e Finn: la location scelta è Villa Forrester, tutta la famiglia sarà presente e Hope Logan sarà la damigella d’onore della sposa. All’inizio della puntata vediamo Finn decide di rivelare alla fidanzata un profondo segreto: non ha idea di chi sia la sua madre biologica, notizia che sconvolgerà letteralmente Steffy che deciderà di confidarsi con il padre.

Il matrimonio, nonostante i dubbi della novella sposa, si svolgerà comunque. Tutti gli invitati fremono per l’inizio della cerimonia, ma un arrivo muterà notevolmente il corso degli eventi: Sheila Carter si presenta a Villa Forrester e chiede di parlare in privato con lo sposo, gli rivela di essere la sua madre biologica.

Finn, entusiasta nella notizia appena appresa, è però all’oscuro del fatto che Sheila è una storica nemica dei Forrester, in quanto aveva tentato di uccidere Taylor, Brooke e la stessa Steffy.

La Carter si rivolge così alla futura nuora e le chiede di poter vedere Hayes. Gli animi cominciano a scaldarsi, Ridge così chiede a Sheila di andarsene. Sarà il rifiuto della futura suocera a far perdere completamente la pazienza a Steffy, la quale, annebbiata dalla rabbia, la aggredirà schiaffeggiandola davanti a tutti gli invitati.

La reazione di Sheila Carter sarà sconvolgente, continuerà a ridere in faccia a Steffy in segno di sfida.

Cosa succederà nelle prossime puntate? Per saperlo dobbiamo aspettare le prossime anticipazioni da CBS.