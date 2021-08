Beautiful, ve lo ricordate il primo Thorne? Ecco come è oggi a 65 anni

Clayton Norcross ha catturato l’ affetto del pubblico per aver interpretato il primo Thorne Forrester di Beautiful.

E’ stato proprio Norcross ad avere l’ onore di interpretare uno dei personaggi più amati della soap opera americana Beautiful per la prima volta, il fratello più mite di Ridge dal volto angelico.

Questo ruolo ha senza dubbio reso famoso Clayton, non solo nel suo Paese, ma anche all’ estero e in particolare in Italia, dove è stato ospitato in diversi salotti televisivi per raccontarsi.

L’ attore ha interpretato il personaggio di Thorne per due anni: dal 1987 al 1989 per ben 440 episodi. Dopo di lui sono stati diversi gli attori che hanno ricoperto quel ruolo, ma nel pensiero comune il vero Thorne resta lui, il primo che lo abbia mai interpretato.

Consapevole di questo Clayton ha rilasciato una lunga intervista dove ha dichiarato di aver reso il personaggio “così potente ed immortale agli occhi della gente che ha influenzato quasi più persone di Gesù per la portata della soap, trasmessa in 140 paesi.”

Effettivamente l’ interprete americano non ha tutti i torti: a distanza di più di 30 anni ancora oggi viene fermato dalle fans per fare autografi o foto assieme, ciò accade molto frequentemente in Italia, dove ha conquistato una grande fama.

Ecco com’è diventata la star di Beautiful

L’ attore Clayton Norcross ha fatto innamorare migliaia di italiane che ancora oggi non l’ hanno dimenticato e si chiedono che fine abbia fatto.

L’ uomo, che oggi ha 65 anni, si divide tra la vita di una persona qualunque della sua età e il lavoro di produttore televisivo. Avvistato a Milano Marittima, non nasconde che gli piace la bicicletta e praticare Yoga.

Per quanto riguarda la carriera di produttore, ossi ha messo in piedi “Beautiful Weddings“, una sorta di reality che tratta dell’ amore di coppia e che Clayton vorrebbe portare in Italia, Paese del quale Norcross si dice debitore ed innamorato.

In attesa di sapere se il suo format arriverà in Italia, l’ unica certezza che ci resta è quella che l’ americano è come il vino: più invecchia e più migliora.