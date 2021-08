Masterchef, che fine ha fatto la cuoca Rachida? Eccola oggi bellissima [FOTO]

Vediamo insieme una delle protagoniste del noto programma di cucina, che ha avuto un’incredibile trasformazione nel tempo.

La sua partecipazione al programma culinario Masterchef risale a qualche anno addietro, ma in tantissimi ricordano la bella Rachida.

Oggi ha 53 anni ed è originaria del Marocco, e non la possiamo più vedere dietro le telecamere perchè ha preferito dedicarsi alla sua passione, ovvero la cucina.

La donna ha catturato l’attenzione di tutti con la sua partecipazione al programma, perchè è stata davvero simpatica e sempre molto originale.

La sua bravura in cucina era davvero molto, tanto da essere arrivata alla finale, ma in quell’edizione la vittoria è andata a Federico Ferrero.

Successivamente, Rachida ha partecipato anche al programma l’isola dei famosi, nella sua prima edizione condotta da Alessia Marcuzzi.

Rachida e le frasi incredibili a Masterchef

Le sue frasi sono rimaste nella storia della televisione per via della sua simpatia, come:

“Parto sempre come una Ferrari, dopo torno come una Vespa”

Durante l’Isola dei famosi si era autonominata come chef del gruppo, attirando sia la simpatia di qualcuno ma anche le antipatie.

Rachida è nata in Marocco, come abbiamo detto ma vive a Sorisolo, un paese in provincia di Bergamo.

La donna è arrivata nel nostro paese con il sogno di imparare tutti i trucchi della cucina italiana.

Ha anche conosciuto l’amore dal quale sono nate due bellissime figlie, anche se la sua relazione è terminata è sempre grata di essere arrivata in Italia e delle conquiste che ha fatto.

Nella sua cucina possiamo trovare la perfetta unione delle tradizioni marocchine, che ha imparato da piccola grazie alla nonna, e la cucina italiana e bergamasca.

E’ anche riuscita a realizzare il suo sogno di aprire un ristorante a Milano, ed in moltissimi ricordano la sua passione incredibile per Bruno Barbieri.

Forse nel programma eravamo abituati a vederla più rigorosa, ma in una recentissima immagine possiamo notare tutta la sua bellezze e quegli incredibili capelli nero corvino, lunghi, che le incorniciano alla perfezione il volto.