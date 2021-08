Sale l’attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne, con anticipazioni sul trono over tra addi e ritorni: le novità sul dating show.

Giunti quasi a metà agosto, l’estate è quasi finita e ci si appresta ad assistere alla nuova stagione televisiva, in partenza a settembre. Per questo, sale l’attesa per la nuova edizione edizione di Uomini e Donne, che ancora una volta sarà protagonista dei pomeriggi di Canale 5.

Il dating show di Maria De Filippi sta già facendo discutere per la presunta partecipazione di una tronista transgender, ma le novità ovviamente non finiscono qui; tra conferme e ritorni, le anticipazioni sul trono over della prossima stagione.

Uomini e Donne trono over, addii e ritorni: le anticipazioni

Confermatissima nella nuova stagione, come si aspettavano tutti, Gemma Galgani; la torinese ancora una volta si presenterà in studio alla ricerca del grande amore, pronta a controbattere ai pungenti commenti di Tina (che ci sarà, nonostante le nozze col compagno previste per marzo).

Al suo fianco ci sarà anche la “rivale” Isabella Ricci, designata proprio come “erede” della torinese quando lei abbandonerà il programma; per la felicità di Gemma, confermata anche l’amica Ida Platano, ultimamente rimasta colpita da Marco Pistoiesi. Per il parterre maschile, confermato Armando Incarnato, nonostante le polemiche della scorsa stagione.

Tra gli addii, segnaliamo quelli di Veronica Ursida e Veronica Autiero, così come non tornerà Roberta Di Padua, uscita con Riccardo Guarnieri (con cui ha comunque rotto, come rivelato dal cavaliere stesso).

Proprio Guarnieri è attualmente in bilico per la prossima stagione e non si esclude un suo ritorno; secondo quanto riportato, la De Filippi avrebbe richiamato anche la storica “antagonista” di Gemma, Barbara De Santis, così come Pamela Barretta (con quest’ultima però che avrebbe gentilmente declinato l’invito della conduttrice). Le nuove puntate sono alle porte e promettono già scintille.