Caterina Balivo è nota a tutti ormai, ma conoscete invece il marito? Ecco chi è l’innamorato della conduttrice ed ex-modella.

Il suo sorriso luminoso lo conosciamo ormai da un bel po’ di anni. Caterina Balivo è un volto noto della nostra televisione, con l’ex-modella al timone di diversi programmi televisivi negli ultimi vent’anni.

Come molte altre sue colleghe, la Balivo ha partecipato a Miss Italia alla fine degli anni ’90, per poi diventare valletta del compianto Fabrizio Frizzi in Scommettiamo che…? nel ‘2000; da qui in poi, comincia il lungo sodalizio con la Rai, che la porta nel cast di Unomattina e in diversi altri programmi, in ultimo Vieni da me.

Ma se la Balivo la conoscete, lo stesso potete dire del marito? Ecco chi è il padre dei suoi figli.

Caterina Balivo, chi è il marito

Dopo una lunga relazione con Nicola Maccanico, la Balivo ha conosciuto il manager finanziario Guido Maria Brera; i due hanno avuto il primo figlio, Guido Alberto, nel 2012, prima di sposarsi con rito civile nel 2014.

La loro secondo genita Cora arriverà proprio tre anni dopo il loro matrimonio, nel 2017. Brera, conosciuto anche come scrittore, è il co-fondatore del Gruppo Kairos, primo gruppo italiano nel settore della gestione patrimoniale.

Più volte, nel corso di alcune interviste, ha dichiarato di aver sempre perseguito l’obiettivo di diventare qualcuno, e che ci sia riuscito con tanto impegno e rimanendo ai “margini”, annullando quasi del tutto la vita sociale.

A 29 anni fonda Kairos dopo essersi trasferito a Londra; il ping pong e il pesce rosso in ufficio lo aiutano ad eliminare l’ansia. Dopo la frequentazione con Serena Autieri, scoppia l’amore con Caterina, capace di “rompere” tutte le sue paure.

Dal suo libro I diavoli, racconto autobiografico che narra del mondo finanziario di oggi senza filtri, è stata tratta la recente serie tv con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi.