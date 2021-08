Vi ricordate Elga Profili di Uomini e Donne? Ecco com’è e cosa fa oggi l’ex-dama del trono over del programma di Maria De Filippi.

C’è sempre grande curiosità intorno al dating show di Maria De Fillippi, vero e proprio punto di riferimento ormai del pomeriggio di Canale 5; i protagonisti indiscussi sono ovviamente loro, dame e cavalieri, pronti a corteggiarsi e a mettersi in gioco in nuove relazioni.

In questi ultimi anni, molto successo lo ha avuto anche il trono over, quella parte dedicata a persone ormai non più giovanissime dalle diverse fasce d’età, pronti a rimettersi in gioco dopo anni di matrimonio, divorzi, o essere rimasti vedovi e vedove.

Riguardo al trono over, vi ricordate della bella Elga Profili? Ecco cosa fa oggi e com’è diventata.

Elga Profili, cosa fa oggi l’ex-dama del trono over di Uomini e Donne

L’esperienza della Profili nel programma, almeno per quanto riguarda il fattore relazioni, non è stata di certo fortunata. La frequentazione con Antonio Jorio non è decollata e il tentativo di conquistare Giorgio Manetti, storico ex di Gemma Galgani, non è andato a buon fine.

La Profili ha dunque abbandonato il programma e, almeno per il momento, rimane lontana dai riflettori della tv. Non per questo però è totalmente sparita: sui social infatti è comunque attiva, nonostante sia tornata alla sua abituale professione di mediatrice legale.

Proprio sui suoi profili, ha pubblicato tempo fa una foto che la ritraeva nel parterre femminile di Uomini e Donne; in molti le hanno invocato a gran voce di tornare e, in vista della nuova stagione del programma, chissà che l’appello non possa essere accolto.

Con o senza di lei comunque, anche l’edizione 2021-2022 del programma promette scintille; chi ci sarà sicuramente è Tina Cipollari, nonostante le nozze in vista col compagno previste per il prossimo marzo.