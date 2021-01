Masterchef 2021, anticipazioni ed ospiti di stasera. Dove vedere la quinta puntata

Masterchef 2021 arriva al quinto appuntamento: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di stasera, con le novità ed il tema della gara

Tutto pronto per la quinta puntata del cooking show più seguito d’Italia, che ormai da anni tiene incollati gli spettatori allo schermo facendo emergere le personalità dei vari concorrenti in gara. Quella di stasera 14 gennaio è una tappa importante nel percorso di avvicinamento alla finale, con i concorrenti impegnati in una nuova sfida che dovrà essere superata con il massimo impegno. Infatti i giudici in questa edizione si aspettano un livello molto alto dai partecipanti, che dovranno sudare passo dopo passo per poter arrivare fino in fondo alla competizione. Antonino Cannavacciuolo Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno alzato l’asticella, con prove dure settimana dopo settimana da superare. Ma scopriamo le anticipazioni di quello che accadrà stasera, e dove poter seguire il programma.

La quinta puntata di Masterchef 2021 sarà visibile, come tutti i giovedì, sul canale Sky Uno, ed in streaming anche su Now TV a partire dalle ore 21.15. Il tema della serata sarà la cucina afrodisiaca e calabrese, con un ospite d’eccezione. Parliamo di chef Nino Rossi che potrà mostrare tre delle sue prelibatezze che i concorrenti dovranno provare a replicare nel migliore dei modi. Non sarà di certo facile, anche perché i giudici nell’Invention Test non saranno clementi. Servirà davvero la massima inventiva ed un grandissimo impegno, oltre che una precisione assoluta, per uscire indenni dall’eliminazione. Chi riuscirà a superare questo scoglio di stasera potrà ritenersi soddisfatto del percorso, con ancora otto appuntamenti da superare. La finale, in programma giovedì 4 marzo, porterà di sicuro in evidenza i concorrenti con una forte personalità mostrata, oltre che tante abilità ai fornelli.

Proprio perché le varie tappe di avvicinamento saranno difficili e complicate, e solo chi riuscirà a mantenere alta la concentrazione anche in situazioni di stress potrà spuntarla. Intanto ci godiamo l’appuntamento di stasera.