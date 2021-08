La grande ed iconica attrice Ornella Muti ha un figlio che ha deciso di seguire le sue orme, è un attore apparso molte volte in tv.

La bellissima e talentuosa Ornella Muti, nata il 9 marzo 1955, è una delle più note e famose attrici del panorama cinematografico italiano. Ha lavorato al fianco di moltissimi grandi registi come Carlo Verdone, John Ladis, il grande Woody Allen e Paolo Virzì. Per non parlare degli innumerevoli premi vinti: dai David di Donatello, al Ciak D’oro, fino al Premio Pasinetti al Festival del Cinema di Venezia.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Ornella Muti è stata sposata per tre volte con l’attore Alessio Orano ed, in seguito, è convolata a nozze con Federico Facchinetti, dal cui amore sono nati Carolina e Andrea Facchinetti (l’attrice ha un’altra figlia nata nel 1974, Naike Rivelli, della quale non ha mai rivelato la paternità).

La carriera della bellissima attrice è decisamente decollata, ma non tutti sanno che suo figlio ha deciso di seguire le sue stesse orme. Andrea Facchinetti, infatti, è un attore e l’abbiamo visto spesso sul piccolo e grande schermo.

Andrea Facchinetti, ecco chi è il figlio di Ornella Muti

Andrea Facchinetti è nato il 24 ottobre 1987 ed ha 33 anni. Grazie alla bellezza ereditata dalla madre, ha spesso lavorato come modello, arrivando anche a sfilare per grandi stilisti come Giorgio Armani. La sua più grande passione, però, rimane legata al mondo del cinema: da anni desidera diventare regista, tanto che decise di abbandonare la facoltà di Economia alla LUISS di Roma per traferirsi a New York e studiare alla New York Film Academy.

Nel 2015 partecipa al reality Pechino Express in coppia con la sorella, la loro permanenza però non durò molto a causa dei problemi di salute di Naike.

Un aspetto importante della carriera del giovane Facchinetti è che, in attesa di coronare il suo sogno di diventare regista, Andrea si è calato nel ruolo di attore, partecipando ad alcuni film come Scusa ma ti chiamo amore – con Raoul Bova – e All you ever wished for – progetto che vede come protagonista l’attore Darren Criss, conosciuto per il ruolo di Blaine Anderson nella serie tv statunitense Glee Club.

