Forse non tutti sanno che Milly Carlucci è solo un nome d’arte della nota conduttrice. E anche quello che guadagna vi stupirà: ecco di che cifra si tratta!

Anche la seconda edizione de “Il Cantante Mascherato” è stata un grande successo. Milly Carlucci non ne sbaglia una, e alla conduzione va decisamente forte. Tanto che per il suo lavoro le sono offerte cifre da capogiro: scopriamo insieme quanto guadagna.

Classe 1954, Milly Carlucci è nata a Sulmona, in Abruzzo, ed ha vissuto i primi anni della sua vita ad Udine.

Camilla Patrizia – questo il suo vero nome – al termine delle scuole medie si trasferisce con i genitori a Roma, dove frequenta brillantemente il Liceo Ginnasio Statale “Terenzio Mamiani”. I suoi genitori spingono per farla iscrivere all’università, facoltà di Architettura, ma ben presto la futura conduttrice la lascia per dedicarsi alla carriera televisiva.

Milly Carlucci, la carriera in tv

Milly esordisce in televisione nel 1976 con “L’altra domenica” di Renzo Arbore, programma al quale partecipa nelle vesti di inviata. Da lì la sua è stata una carriera sempre in salita, che ha preso il volo soprattutto pochi anni dopo grazie alla sua prima vera e propria esperienza alla conduzione con “Giochi senza frontiere” di Rai2.

Dal 1991 e nei successivi cinque anni la Carlucci diventa co-conduttrice fissa di “Scommettiamo Che?” a fianco di Fabrizio Frizzi, e nel 1992 raggiunge il vertice conducendo insieme a Pippo Baudo il Festival di Sanremo.

La Carlucci è entrata nel cuore dei telespettatori grazie anche a “Ballando Con le Stelle“, il noto programma di ballo che ha condotto per molti anni. Da gennaio 2020 Milly è invece impegnata con “Il Cantante Mascherato“, lo show in onda su Rai1 nel quale i cantanti famosi in gioco si esibiscono sul palco nascosti da maschere animali che li rendono irriconoscibili. Il programma ha ottenuto molto successo anche con l’edizione del 2021, che è da poco terminata.

Quanto guadagna la Carlucci?

Tutti gli stipendi dei conduttori Rai sono pubblici: le cifre delle loro buste paghe sono facilmente consultabili. Tra i più pagati della Rai si trovano Carlo Conti, Fabio Fazio, Alberto Angela e Bruno Vespa. Tutti se la passano gran bene, i loro guadagni si aggirano intorno agli 1-2 milioni e mezzo di euro annui. Diverso è per Milly Carlucci, che non raggiunge quelle cifre. Certo però è che il suo cachet è comunque molto alto, tanto da far girare la testa. La conduttrice infatti prende circa 400mila euro per stagione televisiva. Proprio niente male!