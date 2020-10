Nancy Brilli si traveste da ‘maga rossa’ e fa impazzire i fan: “Sei una dea meravigliosa”

Nancy Brilli ha scatenato i follower di IG con un video che ha messo in risalto la sua sensualità. A 56 anni rimane una donna bellissima

L’attrice è da sempre un personaggio molto amato dal pubblico, che l’ha apprezzata nella sua carriera da attrice ma anche semplicemente come donna. Oggi all’età di 56 anni rimane una delle bellezze italiane che riescono ancora a far parlare di sé. L’artista romana ancora oggi riesce a mantenere il confronto anche con colleghe più giovani, che ne riconoscono bravura e sensualità. Insomma, parliamo di uno dei personaggi in assoluti non dimenticati dal pubblico. Che adesso ha imparato anche a seguirla sui social, con le sue performance che non passano inosservate. Su Instagram sta crescendo parecchio, con i follower che hanno toccato quota 168mila. Poco male per lei che da poco si sta affacciando a questa realtà, considerando che la crescita è evidente. Molto attiva nell’ultimo periodo, l’attrice come un po’ tutti gli italiani, sta risentendo di questa crisi che sta mettendo in ginocchio il paese. Con la seconda ondata di contagi da Coronavirus che nessuno si augurava. Sta di fatto che adesso la situazione appare molto critica, e Nancy Brilli, che resta una persona sensibile, ha voluto lanciare un messaggio, anche provando a sdrammatizzare a tutti gli italiani. E lo ha fatto con un video che ha riscosso un buon risultato in termini di like e di commenti da parte dei follower che si sono detti pazzi della sua bellezza e sensualità. Il commento al video, che ha anche avuto migliaia di visualizzazioni, è stato diretto e semplice: “Da giorni troppe, troppe #notizie sconcertanti, è difficile stargli appresso, è difficile tenere a bada i #pensieri. Certe volte in un #mondo tanto pesante non ci voglio stare. Certe volte mi travesto da maga rossa e mi metto a #ballare sul #tetto al #tramonto. E mi fa bene. #❤️”. Il suo sguardo ha fato innamorare i follower mentre cammina sui tetti dei palazzi romani.