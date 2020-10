Andrea Zelletta, concorrente del Gf Vip, è stato smascherato da Alice Fabbrica a Mattino 5 “ecco i messaggi, aveva giurato su sua madre”

Andrea Zelletta,ex tronista e concorrente del Gf Vip, durante l’ultima puntata ha avuto un confronto molto acceso con Alice Fabbrica, modella ed ex corteggiatrice di Andrea, ma durante il suo percorso a Uomini e Donne Zelletta, ha scelto Natalia Paragoni, tutt’ora sua fidanzata.

Durante l’incontro nella casa, Alice lo accusava di averci provato con lei mentre Andrea era fidanzato: “mentre eri fidanzato mi hai scritto dì la verità” ovviamente Zelletta ha negato tutto accusandola di volere solo visibilità in tv per far accrescere i suoi followers sui social, infatti dichiara “amo la mia fidanzata e sono schifato da quello che stai dicendo”.

Mentre Andrea Zelletta è dovuto uscire per motivi personali dal programma, Alice fabbrica, non ha perso tempo e questa mattina ha smascherato l’ex tronista a Mattino 5, programma condotto da Federica Panicucci.

I MESSAGGI INCRIMINANTI

La modella sostiene di essere stata lei a rifiutare le avance dei Zelletta, sapeva che il tronista era fidanzato, e non voleva di certo essere lei la causa di un amore finito.

Alice non ci sta a passare per bugiarda vuole dire la verità e decide di mostrare le foto dei messaggi a Federica Panicucci, le due si mettono vicine indossando la mascherina e iniziano a ispezionare il cellulare della modella, lui le scrive “abbiamo un conto in sospeso io e te, che ne dici di un caffè? lei invece risponde “no io non amo mettermi in mezzo a una coppia” e ancora lui “hai ragione sono fidanzato ma sono anche molto arrendevole possiamo prenderci un caffe”.

La Panicucci a questo punto esclama: “ma ci sono moltissimi messaggi, non posso leggerli tutti per la privacy”. Alice ha chiaramente avuto la sua rivincita anche mostrando i messaggi in cui Andrea le dice “sei bellissima” mentre Zelletta in puntata per difendersi dalla accuse le aveva detto “non sei nemmeno il mio tipo di ragazza”.

La Panicucci conferma la versione di Alice Fabbrica, “è lui c’è scritto Andrea Zelletta con il check mark, ho letto i messaggi”, tutti gli ospiti di Mattino 5 sono d’accordo con la modella “ti meriti un applauso sei stata una signora”

La versione di Zelletta sembra essere stata smentita pubblicamente dalla sua ex corteggiatrice, ora non ci resta che aspettare la reazione della sua fidanzata Natalia Paragoni.

Chissà se stasera Andrea Zelletta farà in tempo a tornare nella casa per la puntata in prima serata, non ci resta che aspettare che Alfonso Signorini ci dia le ultime novità.