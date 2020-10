Vediamo insieme per quale motivo, nella serata di ieri, Andrea Zelletta ha abbandonato la casa del Grande fratello vip.

Nella casa del Grande Fratello succede sempre qualcosa di particolare, e nella serata di ieri, è accaduto qualcosa che nessuno poteva immaginare.

Vediamo meglio insieme.

GF Vip Andrea Zelletta: cosa succede? tutte le informazioni sul suo abbandono

Nella serata di ieri, è arrivata la comunicazione a ciel sereno, da parte della redazione del Grande Fratello Vip, dell’abbandono della casa, da parte di un inquilino.

LEGGI ANCHE —-> AMICI DI MARIA DE FILIPPI: GIULIA SI è TRASFORMATA “DIFFICILISSIMO RICONOSCERLA!”

Come sappiamo è Andrea Zelletta, ed immediatamente i suoi fan hanno iniziato a preoccuparsi.

Gli inquilini, ovviamente, anche loro hanno iniziato a fare domande e chiedere cosa fosse successo.

La notizia, dell’uscita momentanea, da parte di Andrea, è stata comunicata dai ragazzi da Francesco Oppini.

LEGGI ANCHE —–> BARBARA D’URSO è FELICISSIMA PER UN NUOVO ARRIVO IN FAMIGLIA

La comunicazione al momento resta quella dei motivi personali, come possiamo apprendere oggi, sarà lo stesso Andrea a decidere se entrerà nuovamente nella casa oppure no.

Sul web, si rincorrono le voci, di un caso di positività al Coronavirus all’interno della sua famiglia.

Per il momento, si attendono conferme ufficiali, da parte della redazione, o dallo stesso Andrea se rientrerà nella casa più spiata d’Italia.

Attendiamo tutti con il fiato sospeso, sperando che non sia nulla di grave per lui e per i suoi cari.

Con l’augurio di vederlo in puntata, dove magari, spiegherà cosa è successo da ieri sera ad oggi.

Secondo voi cosa sta succedendo? Potrebbe essere un caso di Coronavirus in famiglio oppure altro?