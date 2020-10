Rissa nei camerini di Uomini e Donne: Aurora e Roberta infatti, dopo uno scontro verbale sarebbero arrivate quasi alle mani. Le due protagoniste del trono over sono state poi separate da tre persone della redazione.

Aurora e Roberta: rissa sfiorata nei camerini di Uomini e Donne

Rissa sfiorata tra due dal del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne. Durante la puntata andata in onda oggi, venerdì 30 ottobre infatti, Aurora avrebbe dichiarato in studio di essere stata aggredita brutalmente nei camerini da Roberta. Le due protagoniste del trovo over, si sarebbero scontrate dopo la fine della scorsa puntata dietro le quinte. Scendendo nel dettaglio, Aurora ha raccontato di essere stata attaccata fisicamente da Roberta: “Un gran esempio di donna, Roberta. Lei si può permettere di mettere le mani addosso fuori dai camerini… Mi è saltata addosso. L’hanno fermata tre ragazze della redazione”.

Una vicenda davvero spiacevole, anche se alla base di questi atteggiamenti sbagliati e diseducativi (come sottolineato anche da Maria De Filippi), ci sarebbe una storica rivalità tra le dame. A confermare il racconto di Aurora è poi intervenuta anche Maria Tona: “Sono arrivate quasi alle mani, tutti sono andati a staccare questa tensione”. Anche Carlotta, in seguito interviene per fornire altri dettagli dell’accaduto: “Se non l’avessero trattenuta si sarebbe attaccata ai miei capelli“. A dividere le dame infatti, ci ha pensato la redazione che è subito intervenuta per placare gli animi e riportare l’ordine nei camerini del programma.