La nota conduttrice Caterina Balivo proprio non riesce a fare a meno di una cosa di cui va proprio pazza: ecco di che cosa si tratta.

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della tv italiana ed è molto apprezzata per la sua simpatia e spontaneità. Ma, oltre ad avere molte virtù, la Balivo ha anche qualche vizietto. Uno di questi lo ha rivelato lei stessa, ecco di che cosa si tratta.

È nata a Napoli ed è cresciuta in provincia di Caserta, ed è una delle giovani conduttrici più amate dal pubblico televisivo italiano. Stiamo parlando di Caterina Balivo: classe 1980, è un concentrato di solarità, dal sorriso contagioso. Non a caso è entrata subito nel cuore degli italiani che negli anni la hanno seguita nelle trasmissioni da lei condotte sulle reti Rai.

La carriera della Balivo

A lanciarla nel mondo dello spettacolo è stata la sua partecipazione a Miss Italia nel 1999, quando aveva solo 19 anni. La conduttrice non ha vinto l’edizione di quell’anno ma è comunque riuscita a classificarsi terza e ad attirare l’attenzione. Poco tempo dopo infatti ha esordito in tv nel ruolo di valletta a fianco di Fabrizio Frizzi nella trasmissione “Scommettiamo che…?” che l’ha lanciata nel mondo della televisione. Dalle collaborazioni con Carlo Conti nelle edizioni successive di “Miss Italia” a “Unomattina”, fino a “Cara RaiUno” dove appare a fianco di Massimo Giletti, la carriera di Caterina prende il volo rimanendo sempre fedele alle reti nazionali della Rai.

Il grande successo arriva nel 2005 con “Festa Italiana”, da lei condotto insieme a Paolo Brosio a seguito del quale arrivano diverse esperienze televisive e radiofoniche. Dopo un periodo di maternità, la Balivo nel 2013 ritorna negli studi televisivi con “Detto Fatto” che si rivela un successone, tanto che il programma viene da lei condotto per cinque stagioni di seguito.

Insomma, la vita della conduttrice è ricca di successi. Ma la Balivo ha anche qualche difetto. Un esempio? Un suo vizietto del quale non riesce proprio a liberarsi.

Caterina Balivo e l’amore per la pasta

Il grande segreto di Caterina è che non rinuncia mai alla pasta, che è un suo vizio irrinunciabile. Come ex partecipante a Miss Italia infatti, la Balivo tiene molto al suo aspetto fisico e segue un’attenta dieta che le permette di mantenere il proprio fisico in una forma invidiabile anche dalle più giovani. Ma ad una bella pastasciutta la conduttrice proprio non riesce a rinunciare. Così la dieta che segue comprende anche diversi carboidrati, come previsto dalle migliori diete mediterranee. Tanto pesce, poca carne, tantissima frutta e verdura e pochi condimenti. Banditi del tutto bevande ed alcool a causa del loro eccessivo contenuto di zuccheri. Poi tanti cereali: kamut, riso farro, cous cous, quinoa ed amaranto. E, ovviamente, la pasta, che a Caterina non basta mai.