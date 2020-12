Elodie svela perché è stata sveglia tutta la notte: “Vi devo fare una confessione” – VIDEO

Elodie ha confessato ai suoi follower di Instagram il perché è stata sveglia tutta la notte. In un video la rivelazione della cantante

Una Instagram Stories della cantante ha attirato l’attenzione dei follower di Instagram che sono rimasti senza parole di fronte alla sua bellezza anche appena sveglia. L’artista romana è considerata da tempo una delle voci migliori del palcoscenico nazionale, ma anche una bellezza che conquista il pubblico. Per lei il 2020 è stato un crescendo di successi personali. Dalla partecipazione al Festival di Sanremo i suoi successi musicali hanno scalato le classifiche, ottenendo anche prestigiosi traguardi. Nei giorni scorsi la trentenne compagna di Marracash ha avvisato i suoi fan dell’uscita di un nuovo lavoro discografico, in una veste più “intima” di 4 brani del suo This is Elodie, in formato natalizio. Nel post ha voluto ringraziare tutte le persone che l’hanno assistita in un percorso di due anni che sono stati ricchi di successi. Tutto merito della sua bravura, dunque, con i consensi che non sono mancati per una delle voci più apprezzate dai fan.

Elodie è ormai un personaggio amatissimo dal pubblico, sia per le sue qualità artistiche che trovano sempre più consensi che per quelle fisiche. Oggettivamente parliamo di una bellezza straordinaria, che riesce a far parlare di sé ad ogni sua pubblica uscita. Ma è soprattutto su Instagram che il pubblico ama seguirla, confermando la passione nei suoi confronti a suon di like e commenti ad ogni post che pubblica o nelle Instagram Stories che regala ai follower. Nell’ultima di poco fa ha mostrato la sua bellezza e sensualità anche al risveglio, con una colazione fatta a tarda ora della giornata anche perché ha confessato di andare a dormire a notte tarda. Il motivo? Nella storia la cantante ha svelato di aver giocato fino alle 4 del mattino con il suo nuovo giochino della Nintendo Switch, e di essersi svegliata da poco per fare colazione. Una confessione che ha permesso ai follower di ammirarla in tutta la sue bellezza e sensualità al naturale.

Tanti i consensi per lei, con i commenti dei suoi fan che si sono soffermati al fascino che continua a far innamorare i follower. Uno dei motivi che la fa apparire amatissima è quello del rapporto diretto che mantiene con i suoi ammiratori. Che hanno la possibilità di ammirarla non solo nelle sue apparizioni televisive ma anche in quelle sul web. Attivissima su Instagram, riesce ad attirare l’attenzione su di se non solo con i lavori discografici che la stanno premiando per impegno e bravura, ma anche con storie della sua vita privata che tanto interessano il pubblico. Insomma, parliamo davvero di un personaggio che sta meritando tutto il successo che sta ottenendo. Il video della sua speciale colazione lo abbiamo pubblicato sotto, lasciando a voi ogni giudizio.