Situazione spiacevole per Belen Rodriguez, la showgirl mentre si trovava al bar con il fidanzato, è stata costretta a chiamare la polizia, ecco cosa è successo alla bella Argentina

Brutto episodio per Belen Rodriguez, la modella Argentina, sembra essere andata su tutte le furie per colpa di alcuni paparazzi che l’hanno insistentemente disturbata mentre si trovava con il fidanzato, per questo motivo è corsa a chiamare tre carabinieri che si trovavano nelle vicinanze per cercare di far allontanare i fotografi.

La showgirl si trovava in un bar di Roma con l’attuale fidanzato Antonino Spinalbese, quando si è accorta che alcuni paparazzi la stavano spiando, Belen vedendoli si è subito allarmata ed è corsa a cercare aiuto, il motivo di tanta preoccupazione sarebbe che la Rodriguez in quel momento stava avendo un’accesa discussione con il compagno e gli attenti Paparazzi volevano immortalare il momento della sfuriata della coppia, ma la modella Argentina, ormai esperta di copertine sui giornali, non gliel’ha permesso, perché molto probabilmente non voleva far rendere pubblica la litigata con la sua nuova fiamma, per questo motivo appena ha visto i tre carabinieri è corsa verso di loro chiedendogli di intervenire.

I carabinieri hanno subito accolto la richiesta della modella facendo allontanare i paparazzi, concludendo il tutto con un verbale di mezz’ora, sicuramente non è di certo la prima volta che la Rodriguez si innervosisce per la presenza dei paparazzi che cercano di immortalare attimi della sua vita privata, questa volta ha pensato di essere stata più furba impedendo ai fotografi di metterla su qualche copertina con la scritta “crisi tra Belen e la sua nuova fiamma?“, cosa che alla fine è ugualmente successa, perchè le foto sono comunque uscite sui principali giornali di gossip, ipotizzando una prima rottura tra la nuova coppia.

Per il momento, a parte questo piccolo litigio di coppia, la storia tra Belen e Antonino Spinalbese sembra andare a gonfie vele, addirittura la showgirl ha tatuato il braccio dell’hairstylist, dimostrando un grande gesto d’amore, un ricordo che rimarrà per sempre sulla sua pelle, comunque alla fine la lite tra i due sembra essersi placata, infatti dopo aver allertato i carabinieri i due sarebbero usciti dal ristorante mano nella mano per andare verso l’hotel.