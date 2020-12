Una piccola bugia che è costata a Barbara D’Urso un servizio sul Tg satirico di canale cinque Striscia la Notizia andato in onda lo scorso 10 dicembre 2020. Non sappiamo se Antonio Ricci vorrà consegnare alla conduttrice un Tapiro d’oro ma conoscendo il programma è del tutto possibile. Tutto è iniziato quando la conduttrice campana durate una puntata del suo programma pomeridiano ha raccontato agli ospiti in studio di essere vegetariana. Barbara ha infatti dichiarato durante un dibattito con gli ospiti di non mangiare mai carne. Affermazione che il pubblico ha apprezzato. Un gesto molto importante per molte persone che hanno voluto complimentarsi per il buon esempio della conduttrice. Poco tempo dopo però Barbara, si è contradetta pubblicando una stories sul suo profilo Instagram.

LEGGI ANCHE >CHIARA FERRAGNI MOSTRA IL NUOVO ANELLO, LA CIFRA È DA CAPOGIRO, FAN INCREDULI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La conduttrice si è filmata mentre prepara la cena a casa. Un video divertente, nel quale balla cucinando uno dei suoi piatti preferiti. E molti followers hanno notato che non si tratta di un piatto vegetariano ma proprio di involtini di carne ripieni di prosciutto. Inoltre, come hanno fatto notare in molti, la conduttrice come racconta spesso, vive da sola a Milano e non potendo invitare nessuno a casa è certo che il manicaretto sia destinato proprio a lei.

LEGGI ANCHE> LUCIANA LITTIZZETTO, LA BATTUTA SU WANDA NARA CHE HA SCATENATO IL WEB: “HA LA JOLANDA PRENSILE”

Una gaffe che le è costata una tirata d’orecchio da Strisci la Notizia che ha mandato in onda un servizio nel quale smaschera la piccola bugia. Nulla di grave certo, ma il web è insorto chiedendosi perché mentire sulla propria alimentazione. Non ci resta che attendere la versione di Barbara che da sempre si batte e chiede ai suoi ospiti di essere sinceri e non raccontare bugie, difendendo la veridicità dei suoi programmi. E ora vedremo la reazione della bella conduttrice che dovrà svelare l’arcano sulla sua presunta dieta vegetariana …. che si sia concessa solo un piccolo sgarro?