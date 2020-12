Sembrava solo un flirt estivo invece continua la relazione tra Stefano De Martino e la top model 40enne ex del cantante Ghali, Mariacarla Boscono. Mentre i due sembrano sempre più affiatati Fabrizio Corona accusa il ballerino: “Chiama lui i fotografi per farsi pubblicità”.

Mentre la sua celebre ex moglie Belen Rodriguez, ha ufficializzato il rapporto con il parrucchiere 25enne Antonino Spinalbese, Stefano De Martino si proclama ancora single. Tuttavia da diversi mesi non si placano le voci che vedrebbero il bel ballerino innamorato e fidanzatissimo con la top model Mariacarla Boscono.

I due erano apparsi insieme per la prima volta a settembre e secondo alcune voci la relazione sarebbe partita qualche mese prima. Una coppia inaspettata che molti avevano etichettato come un flirt estivo. Invece a qualche mese di distanza parrebbe che la coppia sia più solida che mai e De Martino abbia finalmente messo la testa a posto. I segnali ci sarebbero tutti, nessuna paparazzata in compagnia di altre donne e soprattutto tante testimonianze della coppia in giro per Milano. Inoltre i due presunti innamorati sono stati pizzicati dai fotografi già due volte, la prima da CHI di ritorno da un romantico week-end in Trentino Alto Adige e pochi giorni fa dal settimanale VERO durante una passeggiata con il cagnolino nel capoluogo meneghino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da verosettimanale (@verosettimanale)



Due paparazzate avvenute in pochissimo tempo che confermerebbero che il loro amore non è stato solo un flirt estivo ma decisamente qualcosa in più.

Ma c’è qualcuno che insinua che in realtà il conduttore di Made in Sud crei le sue relazioni per attirare l’attenzione dei fotografi. Ad affermarlo per primo è stato Fabrizio Corona che ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair, che secondo la sua opinione l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi chiama appositamente i giornali e i fotografi per aumentare la sua visibilità sui media. Una accusa decisamente pesante fatta dall’ex fotografo che racconta inoltre che la ex di entrambi Belen Rodriguez, era troppo “tonta” per usare lo stesso stratagemma. Secondo Corona solo quando De Martino era fidanzato con Belen non avrebbe chiamato lui stesso i fotografi perché l’argentina sarebbe stata sempre molto contraria. Non ci resta che attendere e vedere se Fabrizio Corona ha raccontato la verità o la coppia è veramente intenzionata a fare lo cose sul serio.

