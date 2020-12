Ieri sera al Gf Vip, la Contessa ha attaccato fortemente Giulia Salemi, dandole della poco di buono, per la De Blanck la Salemi avrebbe fatto delle avance a Briatore, ecco cosa è successo

Ieri sera, nella puntata in prima serata del Gf Vip, la Contessa, presente in studio, si è scagliata contro Giulia Salemi, il motivo? secondo la De Blanck avrebbe fatto delle avance a Briatore mentre era in Sardegna, Myriam Catania sentendo gli insulti rivolti alla Salemi ha cercato di difenderla, ma ha solo scatenato più rabbia nei confronti della Contessa.

Patrizia De Blanck, nonostante sia stata eliminata nella scorsa puntata, rimane un personaggio fondamentale del Grande Fratello, infatti Alfonso Signori l’ha voluta a tutti i costi in studio per commentare le dinamiche del gioco, ma quello che è successo ieri è stato sconvolgente, la Contessa è voluta intervenire durante la lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, scagliandosi duramente contro la web influencer, dandole della poco di buono, sostiene che in passato Giulia ci abbia provato con l’ex marito della Gregoraci, ma sempre secondo la Contessa, la Salemi sarebbe stata rifiutata dal ricco imprenditore.

Nella scorsa puntata la Gregoraci si è scontrata con la Salemi per colpa di Alfonso Signorni che ha lanciato in diretta uno scoop, dicendo alle due di sapere che tra di loro in passato c’è stato qualche problema irrisolto per quanto riguarda Flavio Briatore, il presentatore è venuto a conoscenza di una lite in Sardegna perchè Giulia avrebbe fatto la “gatta morta con Flavio“, dopo questa bomba le due showgirl hanno discusso animatamente per tutta la notte.

Ma ieri sera la questione è ancora venuta a galla, e la Gregoraci, vedendo i video in cui la Salemi l’ha etichettata come snob, ha voluto rincarare la dose dando alla Salemi della “scroccona“ e ha ribadito che le attenzioni particolari verso il suo ex marito ci sono state, Giulia Salemi ha cercato di giustificarsi dicendo che è solo una amica di Briatore e che molto probabilmente lei ha frainteso, visto che per tutto il periodo in Sardegna la Gregoraci l’avrebbe snobbata togliendole anche il saluto, durante questo momento di confronto la Contessa si è scagliata contro la Salemi, concordando con la versione di Elisabetta.

Leggi anche->Guillermo Mariotto la confessione che stupisce: “Ho rischiato la vita”

Lite furibonda tra la Contessa e Myriam “stai zitta, cretina”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Trash Della Tv Italiana 🛫⭐️ (@trashtvstellare)

Myriam sentendo le offese della Contessa ha cercato di difendere la sua amica, ma ha scatenato il caos in studio, infatti la De Blanck, subito dopo la pubblicità, ha sbottato contro di lei dicendole “Questa mi ha detto che non posso dare della put**na alla Salemi. Io non ho detto una cosa del genere, ho solo detto che faceva un po’ la corte a Briatore e che lui non se l’è filata per niente e basta. Questa dietro mi fa ‘tu non puoi dire una cosa del genere’, ma è na scema. Ma stai zitta, cretina, è pazza questa. Io sto in un covo di scemi”.

Myriam sentendosi aggredita non ha replicato agli insulti della Contessa, molto probabilmente spaventata dai suoi toni molti duri, scopriremo se nelle prossime ore tra le due ci sarà un confronto.

Leggi anche->GF VIP: Cristiano Malgioglio svelato il suo “fidanzato segreto”