Pamela Prati, lo shooting infiamma il web: un movimento improvviso scatena i follower – VIDEO

Pamela Prati ha scatenato i suoi follower di Instagram con un video che ha messo in evidenza la sua bellezza e sensualità

La showgirl ha deliziato i suoi follower di Instagram con un post che ha riscosso un grande successo sia in termini di like che di commenti. I suoi fan hanno potuto ammirarla in tutta la sua bellezza, con le sue qualità fisiche che a 62 anni fanno perdere ancora la testa. Non è la prima volta che nell’ultimo periodo accade: infatti la regina del Bagaglino appare in una forma straordinaria, che da tempo non riusciva a mostrare. Messe alle spalle le polemiche e le critiche subite per la storia relativa al misterioso Mark Caltagirone, adesso vuole riprendersi il tempo perso tra ansie e paure che sembra aver abbondantemente superato. Anzi in questo periodo la showgirl appare davvero rinata. Una serie di post sulla sua pagina Instagram confermano questa impressione che in tanti hanno avuto.

Pamela Prati sembra essere la donna bellissima ed apprezzata di qualche anno fa, quando con balletti e vestiti da ballerina faceva perdere la testa agli spettatori dei programmi del Bagaglino che mai verranno dimenticati dagli appassionati. Adesso appare in gran spolvero anche sui social, con il tempo che per lei sembra essersi fermato. Bellezza e sensualità, ma anche curve da capogiro mettono in risalto la sua forma che non passa in secondo piano. Tanti i follower che hanno evidenziato questa sua rinascita a suon di like e commenti che certificano il gradimento nei suoi confronti. Nell’ultimo video che ha pubblicato su Instagram i follower sono stati colpiti da un movimento sensuale che ha infiammato il web. Le sue ‘gambe ad x’ hanno evidenziato una postura che ha esaltato i suoi ammiratori. Post che abbiamo pubblicato sotto e che ha avuto un successo clamoroso, lasciando anche stavolta a voi i commenti.