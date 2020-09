Benedetta Rossi e Marco lanciano la sfida: “riuscite a parlare anche di questo?”

Nella serata di ieri, la super conosciuta blogger Benedetta Rossi, ha lanciato una sfida particolare, vediamo meglio insieme i dettagli.

Lei è la food blogger, per quanto riguarda il cibo, che tutti noi conosciamo ed apprezziamo per la sua spontaneità e grande simpatia.

Stiamo parlando di Benedetta Rossi che, nella serata di ieri, ha lanciato una sfida particolare, vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Benedetta Rossi e la sfida accettata: “noi di te….e tu di noi!”

Come abbiamo accennato prima, Benedetta Rossi, tramite le storie su Instagram, nella tarda serata di ieri ha lanciato una sfida, ma andiamo per gradi e cerchiamo di capire cosa è successo.

Insieme al marito Marco, dopo la cena, che come ha detto lui, era yogurt con i cerali, oppure dell’affettato, ha scherzato dicendo, “Chissà come si mangia bene a casa da Benedetta!”, ma sempre con il sorriso, perché la loro unione è davvero solida e bellissima.

Ma dopo una giornata stressante per Benedetta, come quella di ieri, dove è stata fuori tutto il giorno per fare dello shopping, in previsione dell’uscita del suo quinto libro, andava bene non cucinare, siamo tutti d’accordo con te!

Hanno poi iniziato il momento “gossip” leggendo alcuni articoli che parlavano proprio di lei, ed il primo che legge, perché attratta dal titolo che come lei stessa ha detto avrebbe cliccato per leggere, era uno dei nostri ovvero Benedetta Rossi scopre il “tradimento” in diretta del marito: la sua reazione.

Successivamente legge altri articoli di gossip, sempre che la riguardano, ma dopo alcune stories lancia una sfida, che ovviamente non potevano non accettare.

Benedetta Rossi ed il marito dichiarano le seguenti parole:

“Propongo una sfida a questi qua del gossip, di fare il gossip sul gossip, cioè mo noi stiamo parlando di gossip e loro fanno l’articolo che noi parliamo di gossip….sarebbe il top!”

E la sfida, proposta da Benedetta Rossi e dal marito Marco, è stata come potete leggere accettata, anche perché era impossibile non farlo!

Alla prossima storia su Instagram, con Benedetta Rossi ed il marito, forse ci sarà il link del nostro articolo con la sfida accettata e forse vinta, che dite?