Anna Tatangelo è impegnata in molte novità. E finalmente ha potuto svelare l’ultimo progetto in cui è coinvolta: “non vedevo l’ora di dirvelo”.

Anna Tatangelo può finalmente lasciarsi alle spalle il periodo di sofferenza per la fine della storia con Gigi D’Alessio, con cui è stata legata per circa dieci anni. Non per caso, la sua figura è stata per molto tempo associata a quella del cantante napoletano. Ma questa fase potrebbe essere finita per sempre. Ora la vincitrice di Sanremo Giovani del 2002 sta ritrovando sè stessa, e sta anche scoprendo altri stili e talenti nascosti. Forse, dopo anni di una relazione tormentata con D’Alessio, potrebbe essere arrivato il momento di investire su un nuovo amore, che secondo le indiscrezioni ci sarebbe già. Si tratterebbe di un uomo che conosce da tempo, ma la cui identità resta ancora un segreto. Per ora si tratterebbe di una voce di corridoio, che la cantante ha più volte smentito. Non smentisce invece l’entusiasmo per i suoi progetti lavorativi.

Tatangelo è impegnata con molte novità, e di recente, al programma “Domenica In” di Mara Venier, ha ricordato la sua vittoria a Sanremo Giovani nel 2002 con “Doppiamente fragili”. L’inizio di una carriera si successo che è felicemente sbocciata nella donna che vediamo oggi, con tanto di cambio radicale di look e di passaggio a nuovi stili musicali. E che sarebbe la “vera Anna”, come ha ammesso: “In realtà è uscita fuori la vera Anna, quella che vedi oggi. Sorride di più, si diverte e ha più o meno trovato un equilibrio su tante cose”. E tra i tanti progetti della bravissima cantante, ce n’era uno che le stava molto a cuore ma che non lo poteva annunciare. Anche se non vedeva l’ora. Tatangelo è molto attiva sui social e sicuramente ha sofferto per non poter svelare prima il suo progetto. Cosa che finalmente ha potuto fare su Instagram, dove ha espresso tutta la sua emozione: “Finalmente ve lo posso dire. Sono tra i 4 giudici di All together now. Sicuramente ci divertiremo. Non vedevo l’ora di dirvelo…”. E così vedremo Anna Tatangelo al lavoro per uno dei programmi musicali più amati degli ultimi anni.