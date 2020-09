Tante voci sul nuovo amore della cantante e conduttrice televisiva. Potrebbe essere qualcuno che conosce da tempo. Ma lei continua a smentire

La cantante e conduttrice televisiva Anna Tatangelo sembra essere pronta per un nuovo amore. Dopo anni di una relazione burrascosa con il cantante napoletano Gigi D’Alessio, Tatangelo potrebbe essere preparata a iniziare una nuova relazione. Per ora si tratterebbe di una voce di corridoio, che la cantante ha più volte smentito. Dopo la fine del suo amore con Gigi D’Alessio, con cui finalmente è rimasta in buoni rapporti, Tatangelo si è molto dedicata alla famiglia. Infatti con D’Alessio la cantante ha avuto un figlio nel 2010, il piccolo Andrea, con cui ha trascorso gran parte del lockdown, insieme alla madre e ad altri famigliari. Ma nelle ultime settimane si è iniziato di nuovo a parlare di una nuova relazione che la Tatangelo avrebbe con un uomo che conosce da tempo, ma la cui identità resta ancora un segreto. Alcuni siti fanno trapelare che si tratterebbe di un musicista con il quale la conduttrice condivide il palcoscenico da anni ormai. Ma lei non ci sta e se la prende con i siti di gossip, negando la notizia sul Instagram, con scritto “Ancora fake news sui miei musicisti. Senza parole”. La bellissima cantante è così stanca delle voci che girano sul suo conto che ha detto di aver smesso di negarle. “Ho smesso di smentire, tanto la gente parla lo stesso. Forse lo facevo prima”, ha confessato a Mara Venier, dove è tornata nello studio Domenica In il 13 settembre scorso. Tatangelo ha parlato con grande trasporto all’amica e conduttrice, confessando che una delle grandi ragioni del suo malessere sono i pettegolezzi che sono sempre girati sul suo conto e sulla sua vita sentimentale, sempre difficile fin dall’inizio. Fa bene la bravissima cantante a non dare ascolto alle voci di corridoio, e se è vero che c’è un nuovo amore, non si può fare altro che augurarle tanta felicità.