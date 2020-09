Chiara Ferragni sarà mamma di nuovo. I followers non hanno più dubbi

Troppi indizi, dicono i fans della coppia più amata dagli italiani. A giorni i Ferragnez potrebbero confermare la seconda gravidanza dell’influencer.

Cosa spiegherebbe la scelta della bellissima Chiara Ferragni per un outfit a vita alta? E come mai, qualche giorno fa, l’influencer indossava un vestito a fiori che evidenziava un pancino un po’ sospetto, per lei che ha un fisico straordinario? Ebbene i followers non hanno più dubbi. La moglie di Fedez sarebbe davvero incinta. Ai tanti indizi che si accumulano in questi giorni e che mandano in fibrillazione i fans della coppia più social degli ultimi tempi, si aggiungono anche le voci di corridoi che, in questi casi, non mancano mai. Ma anche la mamma della Ferragni, la bravissima scrittrice Marina Di Guardo, contribuisce al grande mistero, che si infittisce a casa Ferragnez. Infatti mamma Marina si è lasciata sfuggire in piena estate, in una storia di Instagram, una frase che ha fatto drizzare le orecchie ai followers: “Presto ti rifarai con una bimba”. Che cosa intendeva la scrittrice con questa frase? È molto probabile che la nonna di Leone, il primogrenito di Fedez e Ferragni, non vedesse l’ora di dare la bella notizia ai migliaia di followers della figlia. Che però ha scelto, per ora, il silenzio, forse anche per prudenza. Se l’imprenditrice è incinta da qualche mese, questo spiegherebbe il pancino un po’ in evidenza, che tra un po’ sarà impossibile nascondere. Aspettiamo con emozione che arrivi subito la conferma ufficiale di mamma Chiara. Così, tra un po’, si potrà anche iniziare a scommettere sul sesso del bambino. Sarà un lui, o sarà una lei? Lo sapremo a breve.