“Io single, lei una bella donna”: Pierpaolo Petrelli pronto a conquistare Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo Petrelli farà ingresso nella casa più spiata d’Italia. Dopo la fine della relazione con la bella Ginevra Lambruschi, l’ex velino è ora single e si è detto pronto ad innamorarsi. Forse, di Elisabetta Gregoraci.

Partirà questa sera la nuova edizione del Grande Fratello vip, che vedrà anche quest’anno al timone Alfonso Signorini. Nelle ultime ore, il conduttore ha commentato qualcosa circa il cast e i protagonisti mancati di questa nuova edizione, citando Giulio Berruti, attore e fidanzato di Maria Elena Boschi; e l’ex di Casalino. A far vociferare, sono anche le ultime dichiarazioni di Pierpaolo Pretelli. Nato a Maratea, classe 1990, è un volto noto del mondo della tv. Dopo il diploma di maturità scientifica, il ragazzo si è trasferito a Roma dove ha intrapreso gli studi alla Facoltà di Giurisprudenza. Dopo poco però è entrato nel mondo dello spettacolo, diventando il primo Velino maschio del telegiornale satirico Striscia La Notizia, insieme a Elia Fongaro.

Successivamente corteggiatore a Uomini e Donne, è l’ex compagno di Adriadna Romero, dalla quale ha avuto anche un figlio. E’ stato poi fidanzato con Jay Gigli, figlia minore del cantante Carlo Gigli; e con la bella Ginevra Lambruschi. Ma ora è single e nella casa del Gfvip è pronto ad innamorarsi. L’ex velino, durante un’intervista, non ha nascosto di provare un certo interesse per Elisabetta Gregoraci, concorrente della nuova edizione del reality proprio come lui. “Che io sappia entra nella casa da single, vediamo cosa accade non escludo nulla. Deciderà il destino. Lei è una bella donna, io entro da single e con la testa libera, il mio unico amore è mio figlio. La più interessante potrebbe essere realmente Elisabetta”, ha detto il 30enne a Fanpage come riporta il sito di Gossip IsaeChia.

“Non la conosco ma anche gli amici me ne hanno parlato molto bene, come di una donna umile e preparata. Vedremo”, ha poi aggiunto l’ex velino che ha poi usato parole di elogio per altre due coinquiline di Cinecittà, ovvero la top brasiliana Dayane Mello e Francesca Pepe. “Anche Dayane Mello è bellissima e ho visto che c’è Francesca Pepe, anche lei carina”, ha detto. Tuttavia, con la Gregoraci potrebbe esserci più intesa e feeling, in quanto sarebbe più donna rispetto alle altre due e con una carriera alle spalle più consistente. Anche lei, del resto, in alcune dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa ha ammesso di non escludere la possibilità di trovare all’interno della Casa una persona con cui legare affettivamente.