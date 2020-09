Grande Fratello Vip: svelati dal settimanale “Chi” i nomi dei concorrenti

Grande Fratello Vip scalda i motori: al via il 14 settembre con tante novità. Svelati dal settimanale di Alfonso Signorini i nomi del cast!

Il programma più atteso dell’anno scalda i motori. Il via della quinta edizione è in programma per il prossimo 14 settembre. Ed è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, a svelare i nomi dei 20 concorrenti di quest’anno. Il reality dei personaggi famosi è molto atteso. Anche perché si annunciano tante novità sia per quel che riguarda i concorrenti che per gli opinionisti. Al fianco del padrone di casa Signorini ci saranno infatti Pupo ed Antonella Elia. Che prende il posto di Wanda Nara. Ricordiamo che la bionda Antonella lo scorso anno era tra i concorrenti e che risultò tra i personaggi più amati e criticati allo stesso tempo. Ma andiamo a scoprire, tra novità e conferme, chi farà parte della prossima edizione. Che si preannuncia scoppiettante! Anche perché Signorini in più occasioni ha voluto precisare che ci saranno tante novità e colpi di scena.

Grande Fratello Vip 11 donne e 9 uomini tra i concorrenti a giocarsi la vittoria!

Grande Fratello Vip svela le carte e tramite il settimanale Chi comunica i nomi dei 20 concorrenti della prossima edizione. Ci saranno 11 donne e 9 uomini. Oltre ad Elisabetta Gregoraci, ci sarà anche Stefania Orlando. Ma anche Francesca Pepe e l’attrice Adua del Vesco. E ancora: Patrizia De Blank, Maria Teresa Ruta, Flavia Vento, Guenda Goria, Matilde Brandi Myriam Catania e la modella Dayane Mello. Il gruppo dei nove uomini è formato invece da Francesco Oppini, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Fausto Leali, Enock Barwuah (fratello di Balotelli), Pierpolo Pretelli, Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Fulvio Abbate. Se ne vedranno delle belle, e adesso che si conoscono i nomi dei protagonisti non ci sarà che attendere l’inizio della trasmissione capitanata da Signorini. Che nella sua seconda esperienza da conduttore vorrà stupire il pubblico con tante novità e colpi di scena.