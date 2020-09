Romina Power, il ricordo della sorella Taryn: “Sei con me ogni giorno”

Romina Power ha ricordato su Instagram la sorella Taryn, scomparsa a causa di una leucemia. Il suo messaggio che ha commosso i follower!

L’ex moglie di Al Bano Carrisi ha ricordato la sorella Taryn, scomparsa dopo aver lottato contro una terribile leucemia. La cantante era molto legata alla sorella. Tanto che ha dato la notizia della scomparsa qualche mese fa dal suo profilo Instagram. Non un bel periodo per lei, che ha dovuto mandare giù in questo periodo tanti bocconi amari. Non solo i dispiaceri familiari, anche i dolori per la scomparsa di persone care. Un’estate particolare dopo l’allontanamento definitivo con Al Bano. Che in queste ore potrebbe aver deciso anche di sposare Loredana Lecciso. Una decisione che avrebbe turbato la famiglia Carrisi, con Yari che non avrebbe preso di buon grado la volontà del padre. Proprio l’assenso di Romina avrebbe portato il sereno in famiglia. Con il via liberA ad un matrimonio che sa tanto di rassegnazione per la cantante. Che adesso si concentra sugli affetti e la famiglia.

“Settembre è il tuo mese, ma ti penso ogni giorno. “Sei nel mio cuore”

Proprio in queste ore la cantante ed ex moglie di Al Bano Carrisi ha postato un ricordo della sorella. Un tenero messaggio che ha commosso tutti i follower di Instagram. Che hanno potuto constatare l’amore tra le due sorelle. Che seppur lontane, hanno sempre avuto un forte legame che è durato negli anni. Non è la prima volta che Romina Power posta delle immagini della sorella. Anche foto da giovani, quando hanno condiviso la passione per la musica. Taryn viveva da anni negli Usa e combatteva la malattia con una forza di volontà massima. Ma purtroppo la malattia prima dell’estate l’ha portata via. Il ricordo della sorella è costante, e lo conferma il post che ha condiviso sul suo profilo: “L’amore che abbiamo non passerà mai. Settembre è il tuo mese ma ti penso ogni giorno. Sei nel mio cuore per restare, mia dolce Taryn”.