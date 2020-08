Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sarebbero vicini alle nozze. La decisione dopo la riunione della famiglia intera a Cellino San Marco

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sarebbero vicini alle nozze. Il ‘si’ per la coppia, dopo tanti anni di convivenza, potrebbe arrivare nei prossimi mesi. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Nuovo che scatena il mondo del gossip e dei fan della famiglia. Che resta tra le più amate e seguite dagli italiani. La notizia ha lasciato senza parole tantissime persone. Che in varie circostanze avevano creduto alle parole del cantate di Cellino che aveva respinto ogni possibilità di nuovo matrimonio. Dopo quello finito con Romina, l’artista sembrava assolutamente deciso a non voler ritornare sull’altare. Ma dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe aver cambiato idea nelle ultime ore. Anche grazie alle parole di un membro della famiglia che ha contribuito alla decisione. Che stando alle indiscrezioni sarebbe stata presa nelle ultime ore.

Negli ultimi giorni era stato il figlio Yari ad opporsi con decisione alle nozze

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sarebbero molto vicini alle nozze. Nelle settimane scorse era emersa una lite furibonda tra Yari e la Lecciso. Con il figlio del cantante pugliese che si era opposto non solo all’ipotesi di nozze. Ma anche alla relazione tra il padre e la showgirl. Una lite che lo stesso Al Bano avrebbe contribuito a spegnere. Con una riunione di tutta la famiglia nella residenza di Cellino San Marco. Nell’occasione è stata presente anche Romina Power. Che in passato non ha avuto un rapporto idilliaco con la Lecciso.

Ma in questa circostanza l’ex moglie dell’artista pugliese ha dimostrato grande buonsenso. Capendo a malincuore quanto potesse essere inutile continuare ad opporsi alla storia tra la Lecciso e l’ex marito. A parte una parentesi in pubblico all’ultima edizione del Festival di Sanremo, i due avevano provato a riavvicinarsi. Soprattutto per volontà di Romina. Ma questo tentativo è andato perso, con la coppia con la Lecciso che si è ricomposta. Tanto che la stessa Romina avrebbe dato il consenso al matrimonio. Una decisione che ha stupito tutti i membri della famiglia.

Nuovo