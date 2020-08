Bianca Guaccero e l’annuncio che tutti aspettavano: “Felice di tornare”

Bianca Guaccero torna in TV. Non solo con la sua trasmissione Detto fatto, ma anche con una nuova serie televisiva che la vedrà protagonista

Bianca Guaccero torna protagonista in televisione. E’ stata la diretta interessata a pubblicare un post su Instagram annunciando delle novità sul suo futuro. Ma anche una conferma che tutti si aspettavano. Da qualche settimana il silenzio della conduttrice ed attrice aveva allarmato i suoi ammiratori. Che stravedono per lei e che la seguono non solo in televisione ma anche su Instagram. Dove può dare tutti gli aggiornamenti ai suoi follower. E dove si può ammirare la sue bellezza che f perdere la testa ai suoi ammiratori. Che anche sul web crescono sempre di più. Migliaia infatti sono i like ed i commenti per lei da parte dei fan che vogliono esprimere il loro gradimento negli scatti che pubblica di volta in volta. In uno di questi ha comunicato degli aggiornamenti importanti.

Il primo resta quello più atteso. Con il ritorno per il terzo anno consecutivo alla guida del programma “Detto fatto”. Che la vedrà protagonista su Rai 2 a breve dopo il rientro dalle vacanze estive, che quest’anno sono state tutte italiane. Una bella soddisfazione per lei che come detto resta tra i volti femminili più apprezzati dai telespettatori. Ma anche dal web.

Le novità per la conduttrice non finiscono qua: sarà impegnata in una fiction!

Bianca Guaccero torna in televisione dopo un estate particolare. Vissuta all’insegna del relax e del sole e del mare. Una bella novità hanno potuto leggere in queste ore i suoi ammiratori. Che potranno ammirarla nella doppie vesti di conduttrice ed attrice. Infatti a breve cominceranno le riprese di una nuova fiction che la vedrà protagonista. Così come ha scritto su Instagram:

“Stiamo preparando un nuovo progetto per voi.. felice di tornare sul set…per una nuova serie per @raiunofficiall Stanno per cominciare le riprese… stay tuned! 😉 🎬”