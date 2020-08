Romina Power: la confessione “intima” che non ti aspetti su Al Bano

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la super amata dal pubblico, Romina Power, su Al Bano che nessuno si aspetta.

Romina Power è una donna molto amata e seguita dal pubblico, anche tramite il suo profilo social di Instagram, ma recentemente ha dichiarato qualcosa di inaspettato.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Romina Power: la confessione che non ti aspetti su Al Bano

La coppia formata da Romina Power ed Al Bano Carrisi è una delle unioni più amate di sempre, sia a livello canoro che personale.

La loro relazione a livello personale però si è interrotta da molti anni, ma i loro ammiratori sperano sempre in un ritorno di fiamma, anche se al momento risulta molto difficile, perché si vocifera che Al Bano voglia sposare la compagna Loredana Lecciso.

LEGGI ANCHE —-> BENEDETTA ROSSI è EMOZIONATA E FELICE PER LA NUOVA AVVENTURA!

Romina, ha rilasciato recentemente una lunga intervista alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, parlando di come hanno affrontato il loro enorme successo e svelando qualche particolare che nessuno conosceva.

La bellissima Romina ha parlato anche delle sue canzoni preferite, e non sono quelle super conosciute e famose nel mondo, come “Felicità” o “Nostalgia Canaglia” .

Ha infatti dichiarato:

LEGGI ANCHE —> ANNA FALCHI LA COMBINA GROSSA IN DIRETTA: BEPPE CONVERTINI IN IMBARAZZO

“Le mie canzoni preferite…. penso ai primi dischi con Albano “Atto I” e “1978”, dove c’era il nostro vero spirito”.

Ha parlato poi anche del grande affiatamento che c’è sul palco ed ha dichiarato che le piace, insieme ad Al Bano, comunicare con la musica, ed alcuni fan sono con loro da trent’anni.

Romina Power poi è passata ad un lato più intimo dichiarando che da mamma cantava le canzoni per far addormentare i figli in inglese, mentre per i nipoti lo fa in italiano.

Durante l’intervista, ha parlato anche della prematura scomparsa della sorella minore Taryn, dopo una lunga battaglia contro un brutto male, che le ha lasciato un profondo segno nel suo cuore.