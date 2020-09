Elisabetta Gregoraci, il lutto che l’ha colpita: “Nulla è più come prima”

Elisabetta Gregoraci ha preso parte della prima puntata del programma di Silvia Toffanin, raccontando anche un suo dramma personale

Una lunga intervista la showgirl ha toccato vari temi della sua vita privata. In attesa di novità sulla positività che avrebbe colpito un concorrente del Grande Fratello Vip, ha parlato anche della sua partecipazione al programma di Alfonso Signorini. Ma anche di un grave lutto che l’ha colpita qualche anno fa. In primo luogo la showgirl ha parlato della sua relazione con Flavio Briatore. Storia finita soprattutto per i tradimenti del marito nei suoi confronti. Adesso i due mantengono buoni rapporti solo per il bene del figlio Nathan Falco. Che cresce e che in questi giorni ha cominciato anche la scuola. Apprensione per tutta la famiglia nei confronti dell’imprenditore e proprietario del Billionaire a causa della sua positività al coronavirus. Anche se adesso le sue condizioni sembrano nettamente migliorate. La showgirl ha parlato durante l’intervista a Silvia Toffanin anche della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Occasione che si vorrà giocare al massimo delle sue possibilità. E che spera di vivere al massimo delle sue possibilità. Poi il tema del lutto personale che le ha cambiato la vita. Si tratta della scomparsa della mamma che è avvenuta qualche anno fa. E del vuoto che le ha lasciato dentro. Un dramma che ha cambiato per sempre la sua vita, perché era molto legata a lei. Con le lacrime agli occhi Elisabetta Gregoraci ha parlato di una perdita terribile per lei dicendo che “nulla sarà più come prima” dopo quel lutto tremendo per lei. Una storia che ha emozionato anche la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin, che si è commossa alle sue parole. Poi la discussione è passata all’attualità, ai nuovi progetti in cantiere per lei dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, che tra l’altro si spera possa cominciare senza particolari intoppi e che non ci sia nessuna criticità legata ad un possibile positivo al coronavirus tra i concorrenti.