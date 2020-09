Mara Venier ha anticipato la presenza di un super ospite a Domenica In. Un gran colpo che sarà ufficializzato nei prossimi giorni

La conduttrice sta per partire con la nuova edizione di Domenica In. Il programma più amato dagli italiani che da anni vede Zia Mara al timone. Negli ultimi giorni la conduttrice storica del programma è stata al centro dell’attenzione con varie interviste nelle quali ha messo in evidenza la sua vita privata. Anche il rapporto con Nicola Carraro, che dura negli anni con i due che hanno superato anche dei momenti di crisi non semplici. Adesso, dopo un estate rilassante ed all’insegna della famiglia, la ‘zia’ degli italiani si sente carica per poter tornare alla guida di Domenica In. Che anche quest’anno partirà nel rispetto delle regole anti coronavirus. Emergenza che sta continuando purtroppo a farsi sentire con contagi e decessi anche nel nostro paese. Domani 13 settembre previsto quindi il debutto per la nuova trasmissione. Che avrà qualche novità rispetto al passato, ma sempre nel rispetto di quello che è il format voluto dalla conduttrice. Che ormai è di casa nel programma. Anche se in passato qualcuno ha deciso di metterla all’angolo a causa della sua età. Superati gli acciacchi fisici, Mara Venier appare invece in grandissima forma. Mantenendo sempre il suo fascino che la fa essere amata da milioni di italiani. Che stravedono per lei e che la seguono sempre con passione. In queste ore è arrivata una conferma per la partecipazione di un big a Domenica In. Ed è stata proprio la conduttrice a confermarlo. Si tratta di Maria De Filippi, molto amica della Venier, che farà parte degli ospiti importanti della trasmissione. Non si sa ancora quando ci sarà la presenza della De Filippi, anche perché non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale. Ma solo un anticipazione della Zia. Un bel colpo per la Rai e per gli ascolti di Domenica In.