Sabrina Ferilli torna protagonista su Instagram grazie ad una sua Fan Page che pubblica un suo scatto che mostra tutta la sua sensualità

L’attrice è amatissima dagli italiani. Che la seguono in tutte le sue apparizioni televisive. Sul web ci sono della Fan Page su Instagram che mostrano tanti suoi scatti che lasciano i follower a bocca aperta. La sua bellezza resta inalterata negli anni, con i suoi ammiratori che crescono sempre di più. E che ne apprezzano le doti fisiche. La sua partecipazione al programma “Tu si que vales”, insieme a Maria De Filippi e Gerry Scotti, continua. E in quell’occasione ha la possibilità di mostrare la sua estrema bellezza e simpatia. Doti che colpiscono i telespettatori, che la amano e la seguono con una passione infinita. L’ultimo post di una sua fan page ha mostrato il suo camerino prima di entrare in scena nella prima puntata di “Tu si que vales”. In grandissima forma, il selfie davanti allo specchio ha avuto un riflesso che non è passato inosservato. Sabrina Ferilli è una donna affascinante e bella. Ma nell’arco di tutta la sua carriera non è mai stata volgare o eccessiva in tutte le trasmissioni nelle quali ha partecipato. Il messaggio della fanpage: “Che bello! Stasera si riparte con la nuova edizione di quello straordinario circo di Tú Sí Que Vales su Canale 5 alle 21:20! Anche Sabrina ci tiene a ricordare che stasera non potete mancare all’appuntamento con @tusiquevales_it”. Nel post si nota l’attrice che scatta un selfie davanti ad uno specchio. Bellissimo primo piano in evidenza. Ma dal riflesso della foto si scopre il fisico perfetto dell’attrice, dettaglio che non sfugge affatto ai sui ammiratori. Che si dicono pazzi di lei, confermando la passione che hanno nei suoi confronti con i tantissimi commenti che lasciano sotto ad ogni post che le fan page le dedicano.