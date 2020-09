Grande Fratello Vip sospeso? Clamoroso: c’è un caso di positività al Covid

Grande Fratello Vip a rischio chiusura: a pochi giorni dall’inizio si teme che tutto possa saltare per la positività di un concorrente!

A pochi giorni dalla partenza tutto potrebbe essere messo in discussione a causa di una positività al coronavirus di uno dei concorrenti della nuova edizione. A darne comunicazione è Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia. Che al momento su Twitter non ha comunicato il nome del Vip che sarebbe positivo. La prima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini era fissata per il prossimo 14 settembre. Ma adesso a due giorni da quello che poteva essere considerato il debutto tutto appare in bilico. Si attendono novità nelle prossime ore, con la conferma che potrebbe portare allo slittamento del debutto. Per il momento la produzione tace, non ci sono note ufficiali che fanno luce sull’anticipazione di Candela. Che ha lanciato da Twitter l’indiscrezione. Il Grande Fratello Vip resta uno dei programmi più attesi di questo autunno. Si ricorda che la scorsa edizione terminò in anticipo rispetto al calendario proprio a causa dell’emergenza coronavirus. Che stava vivendo dei momenti cruciali nella pandemia nel nostro paese. Tanto che la produzione decise di anticiparne la fine di qualche settimana rispetto alla durata normale. In attesa che la notizia di Candela possa avere al più presto degli aggiornamenti, ricordiamo il cast al completo. Ben sapendo che tra questi nomi potrebbe esserci quello del possibile positivo al coronavirus. I nomi sono: Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Adua Del Vesco, Francesca Pepe, Massimiliano Morra, Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda Goria, Matilde Brandi, Dayane Mello, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Myriam Catania, Francesco Oppini, Tommaso Zorzi. E ancora Paolo Brosio, Fausto Leali, Denis Dosio, Fulvio Abbate, Andrea Zeletta, Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah. Un cast che si preannuncia di tutto rispetto, ma questa notizia da Dagospia sta mettendo in ansia tutti i fan della trasmissione.