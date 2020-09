Paola Di Benedetto è euforica con i suoi follower: la trionfatrice del GF Vip presenta la sua nuova avventura lavorativa con un post su IG

Lo aveva preannunciato qualche giorno fa, ed ha mantenuto la promessa. C’era qualcosa di importante per lei in cantiere, ma ha voluto svelare il segreto solo oggi. Alla sua prima tappa nella sua nuova avventura lavorativa. La trionfatrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip è una speaker di Radio RTL102.5. Una soddisfazione per lei che ha trascorso tutta l’estate con questo segreto che finalmente poco fa ha potuto confessare ai suoi follower. Tanti i complimenti per lei da parte dei fan che hanno seguito la sua crescita professionale passo dopo passo. L’ex Madre Natura in Ciao Darwin è un personaggio molto amato dal pubblico. Ma anche seguito sui social. La sua esplosione è arrivata con la vittoria del GF Vip, che tra l’altro è ai nastri di partenza per la nuova edizione. Con Alfonso Signorini che sta preparando tantissime ai telespettatori. E non solo per il cast che si annuncia di spessore. Nel programma dello scorso anno ci sono state tante polemiche. Con screzi tra i concorrenti che si sono portati avanti per settimane. Paola di Benedetto è stata brava a tenere un profilo basso all’inizio. Per poi esplodere e travolgere con la sua personalità i concorrenti nella casa ma anche il pubblico a casa. Che l’ha apprezzata tantissimo, fino a condurla alla vittoria finale. Il giusto premio per lei che ha lottato fino alla fine volendo la vittoria a tutti i costi. Da quel momento in poi la sua celebrità è aumentata tantissimo, con i follower che hanno cominciato a seguirla con passione. Bella e con curve da capogiro, fa impazzire i suoi ammiratori che nei commenti fanno trasparire il gradimento nei suoi confronti. Ma la maggior parte dei follower è davvero felice per la sua nuova avventura: “Una vita noiosa non la voglio! E allora eccomi pronta per un’altra avventura 💥 @rtl1025 ogni week end dalle 13 alle 15 con @max_parisi68 ❤️”