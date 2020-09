Alfonso Signorini: “Avrei voluto al Grande Fratello il fidanzato di Maria Elena Boschi”

Alfonso Signorini, a poche ore dal debutto della nuova edizione del Grande Fratello vip, parla dei concorrenti mancati di questa stagione. E tira in mezzo Maria Elena Boschi.

Tutto pronto per la nuova edizione del “Grande Fratello Vip”, che riprenderà questa sera su Canale 5. Alla conduzione, reduce dallo scorso anno, Alfonso Signorini che a poche ore dal debutto rivela alcuni particolari sui casting e sui concorrenti mancati. Il più vicino a varcare la porta rossa è stato il motociclista Andrea Iannone: “Aveva praticamente già firmato”, dice Signorini. “Ma la sentenza sull’accusa di doping che doveva uscire il 15 agosto è slittata di due mesi e quindi ha deciso di rinunciare”. Tra i nomi spuntati, quello di Josè Carlos Alvarez: “Quando durante l’estate è uscita la storia del fidanzato cubano di Casalino, accusato di ludopatia, l’ho chiamato. Lo volevo nella Casa. Purtroppo non è andata in porto“, ha rivelato il conduttore. Nella lista, anche Giulio Berruti, ormai fidanzato ufficiale di Maria Elena Boschi.

“L’ho corteggiato”, ha confessato a Mediaset Play. Purtroppo, però, all’ultimo l’attore ha scoperto di dover andare in Romania per chiudere una serie tv su una piattaforma digitale le cui riprese erano state bloccate causa Covid. Dunque, la partecipazione di Giulio al reality condotto da Signorini è sfumata. “Avevo parlato a lungo con lui e con Maria Elena Boschi ed entrambi erano entusiasti”, ha raccontato Alfonso Signorini. Poco male per Giulio, che ha però ritrovato immediatamente il sorriso accanto a Maria Elena. La coppia, informa Di Lei, si è concessa una breve vacanza a Ponza, trascorrendo le giornate in barca e lasciandosi andare a coccole e abbracci lontano da occhi indiscreti. Negli scatti, la Boschi è splendida con indosso un bikini rosso, innamoratissima dell’attore. Lui, negli scatti e nelle paparazzate, ricambia baciandola e accarezzandole il viso. Insomma, quella che a molti sembrava una banale love story estiva si è poi trasformata in un amore a tutti gli effetti, in un crescendo di passione che ormai non lascia dubbi agli altri!