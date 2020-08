Maria Elena Boschi, dopo la vacanza in barca corre da Giulio Berruti. E non si nasconde più

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono la coppia dell’estate. I due non si nascondono più e si mostrano felici e mano nella mano, mentre camminano in Toscana.

Lei è Maria Elena Boschi, lui è Giulio Berruti. Nessuno dei due è sconosciuto ai giornali e l’accoppiata sembra piuttosto strana. Politici e attori spesso non combaciano, specie se l’attore in questione è un volto Mediaset da soap opera. Eppure, i due sono davvero una coppia e chi aveva messo in dubbio la loro love story deve presto ricredersi. Francesca Kirchmair, l’ex fidanzata di Giulio Berruti, è ormai un lontano ricordo per l’attore che ha trovato conforto tra le braccia della fedelissima di Matteo Renzi.

Nell’ultima paparazzata di Diva e Donna, i due si scambiano baci appassionati nella notte, passeggiando a Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto. Lei, frangetta e capelli biondi, una gonnellina minimal e un sandalo ai piedi. Lui, pantalone e camicia. Rientrata da Ischia, dove le sue foto in barca hanno fatto discutere, la politica è corsa tra le braccia di Berruti, che intanto cerca di rimanere lontano dai gossip. Ma se la love story tra i due sembrava essere solo un chiacchiericcio estivo, i baci appassionati e decisamente inequivocabili lasciano poco margine di dubbio. Tra i due è amore, fra una cena romantica sul mare a lume di candela e una passeggiata mano nella mano. 35 anni lui, 39 lei: di certo non se li portano male, né il sex-symbol, né la Boschi. C’è chi vocifera, vista l’età di entrambi, che potrebbe esserci presto un figlio a coronare l’amore. Del resto, la democratica potrebbe ora pensare di mettere su famiglia. Per ora, però, solo ipotesi e il top dorato che indossa Maria Elena non lascia presumere bebé all’orizzonte. Ma, a giudicare dai baci, all’orizzonte ci sono lenzuola.