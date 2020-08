Perché Veronica Lario tradiva Berlusconi? L’incredibile patto segreto

La storia d’amore tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario ha tenuto banco per quasi 30 anni. I due, pur essendo l’ex first lady poco propensa ai riflettori e al gossip, sono sempre stati al centro dell’attenzione e del clamore mediatico. In questi anni molto si è detto sulla loro relazione e sulla fine ampiamente discussa del loro matrimonio, ma c’è un rumors che aleggia da tempo…

Veronica Lario e il presunto patto segreto con Silvio Berlusconi

La coppia, che ha avuto tre figli, Eleonora, Barbara e Luigi, hanno deciso di ufficializzare la fine della loro storia d’amore nel 2014, ma pare che, tra i due, ci sia stato, secondo i rumors, un incredibile patto segreto. Dopo la rottura si sono susseguite vorticosamente rumors, pettegolezzi e dichiarazioni, e a farne una davvero eclatante è stata la politica Daniela Santanchè. In un’intervista rilasciata a Libero subito dopo la notizia dell’addio, ha infatti detto a proposito del rapporto del Cavaliere con l’ormai ex moglie: “Il Presidente non ha sfasciato nessuna famiglia, è Veronica Lario che ha un compagno. Da molto tempo ha al fianco un suo compagno. Si chiama A…. O…., ha 47 anni, e con lui condivide progetti, interessi e vacanze”. Per poi aggiungere alle sue confessioni: ” Il Presidente lo sa. Non solo, ma ha tentato di tutto per tenere ugualmente in piedi la famiglia. Ha rinunciato ad avere al suo fianco la sua donna, ha accettato che l’Italia non avesse una first lady, ha messo da parte il suo orgoglio di uomo. Con la moglie ha fatto un patto“.

In base a quanto detto dalla Santanchè i due avrebbero dunque avuto una sorta di “patto” a storia evidentemente terminata anche se non ancora ufficializzata. Una tregua atta a mantenere il bene della famiglia e l’equilibrio dei figli: “Ha pensato a figli, ai nipotini. Insomma, ha fatto quello che pochi uomini, soprattutto nelle sue condizioni, avrebbero fatto. Cosa gli sarebbe costato divorziare e rifarsi una famiglia, un amore? Il battito di un ciglio e la questione era risolta. E invece nulla. Poi Veronica ha rotto l’accordo, presumo consigliata da qualcuno interessato a gettare fango sul marito”.