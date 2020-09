Diletta Leotta sempre più protagonista del web: il post in barca fa impazzire i suoi follower di Instagram

Weekend in barca per la conduttrice e giornalista insieme a Rossella Fiamingo. Sole e relax in attesa di una settimana molto intensa per lei. Quella che porterà all’inizio della nuova stagione di serie A di calcio. Un anno che sarà di sicuro diverso dagli altri a causa dell’emergenza coronavirus anche per lei. Che sarà l’inviata principale di DAZN sui vari campi della massima serie. Stadi che saranno almeno in questa fase iniziale vuoti e senza spettatori. Uno scenario diverso dal passato, con lo spettacolo del tifo che mancherà tantissimo anche agli addetti ai lavori. Che si troveranno a svolgere la loro attività senza l’affetto del pubblico. Cosa che di sicuro mancherà anche a lei. Che dal pubblico riceve davvero tanto. Sia alle apparizioni dal vivo. Ma la Diletta nazionale è apprezzata nel suo lavoro anche in radio e televisione. Il successo principale per lei, quello più tangibile, resta comunque quello della rete. Con i vari post che pubblica, ma anche le stories, che ottengono un successo clamoroso in termini di like e di commenti. Anche a volte ironici, ma mai volgari, da parte dei follower più accaniti. Che si dicono addirittura pazzi di lei, che continua ad essere uno dei personaggi principali della rete.

Il commento ironico dei follower al post in barca: “Adesso ci allaghiamo”

Diletta Leotta ha sempre un grandissimo seguito su Instagram. Le sue performance ottengono risultati importanti, con migliaia di like, ma anche centinaia di commenti, ad ogni foto o video postata. Lo scorso weekend lo ha trascorso all’insegna del sole e del relax insieme a Rossella Fiamingo. Con lo scatto in serata in barca che ha infiammato il web. Al timone dell’imbarcazione ha voluto mostrare la sua bellezza e sensualità a tutti i follower. Scatto che abbiamo pubblicato sotto e che giustifica gli oltre 300mila like che ha ottenuto in pochi minuti. “Una sera al lago” ha scritto la giornalista e conduttrice come didascalia alla foto che ha pubblicato. Tantissimi i commenti dei suoi fan che hanno giocato anche sull’ironia sulla foto e sul commento. “Una notte al lago” ha scritto qualcuno. “Così ci allaghiamo” ha scritto qualcun altro e via di seguito con una serie di commenti che hanno fatto sorridere tantissimi follower. E probabilmente anche la diretta interessata che però non ha risposto ai commenti. Ma che di sicuro avrà apprezzato l’ironia dei suoi ammiratori. Che non fanno mai mancare il loro apporto agli scatti che pubblica. Confermando che è lei probabilmente il personaggio più amato dagli italiani anche sui social. Numeri che non hanno bisogno di ulteriori commenti. E che la proiettano tra i personaggi pubblici principali nel nostro paese.