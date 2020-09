Antonella Mosetti divide i suoi follower di Instagram con un post che la mostra in un doppio look. Centinaia i commenti per lei

La showgirl in questo ultimo periodo è finita al centro di polemiche forti a causa di alcune esternazioni che di certo non sono piaciute. Tutto nasce dall’emergenza coronavirus. E dalla positività di Flavio Briatore e di tanti personaggi dello spettacolo che hanno frequentato il Billionaire in Sardegna. Critiche per la showgirl romana che avrebbe difeso a spada tratta l’imprenditore, essendo anche lei una frequentatrice assidua del locale. Una frase in particolare non è piaciuta al pubblico. Quella dove afferma su Instagram che al Billionaire “l’unica cosa che potete prendervi è il coronavirus”. Frase che non avrebbe scritto lei ma un suo amico. E che lei in un momento di rabbia ha condiviso sulla sua pagina. Un errore averlo fatto. Ma la sua giustificazione non regge. In quanto nella puntata di ieri sera a Live non è la D’Urso, in collegamento da Roma ha spiegato che in quei giorni era tornata nella capitale per sincerarsi sulle condizioni dei suoi genitori. E che in un momento di rabbia, dove veniva accusata da alcuni follower, aveva condiviso quella frase. Che è stata molto offensiva e grave. Chiusa la polemica la showgirl è tornata a far parlare di se per un post dove si presenta con un doppio look. Nella versione bionda o bruna ha diviso i suoi follower. Tanti i messaggi per lei, ma tutti hanno voluto esprimere il loro parere per quel che riguarda il look da scegliere. Anche se c’è da dire che la maggior parte dei follower ha parlato di un dettaglio che non fa la differenza. In quanto la sua bellezza rimane. E che è un fato di fatto, insieme alla sua esplosività fisica. Complimenti che le hanno fatto smaltire la delusione per le polemiche sul suo conto. E sulla querelle che l’ha vista protagonista anche con Selvaggia Lucarelli.