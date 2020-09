Bianca Guaccero irresistibile sul web: la conduttrice scatena i suoi follower con una foto che mostra tutta la sua bellezza e sensualità

La conduttrice di “Detto Fatto” si appresta a vivere mesi molto intensi in campo lavorativo. Ad ottobre tornerà con il suo programma che l’ha resa celebre in televisione. Ma il suo impegno principale sarà quello da attrice nella fiction “Il medico della mala”. Il nuovo lavoro della regista Cinzia TH Torrini vedrà nel cast anche altri attori celebri come Loretta Goggi e Violante PLacido. Nel cast anche Marco Bocci. Insomma, per l’attrice e conduttrice pugliese si preannuncia un periodo di forti straordinari in campo artistico e lavorativo. Cinema e televisione, le sue passioni, riempiranno le sue giornate. Bravissima e bellissima, con un fisico perfetto ed una forte sensualità, riesce a catturare l’attenzione anche sui social. Lo ha fatto per tutta l’estate con foto e post che hanno messo in evidenza le sue curve bollenti. Nell’ultimo periodo ha stupito i follower anche grazie a delle foto che hanno mostrato il suo passato. A 12 e 14 anni era già una bellissima ragazza, che faceva perdere la testa ai suoi amici a scuola. Ed alle persone che la circondavano. Con i follower che hanno apprezzato tantissimo questi scatti commentando con tanti apprezzamenti del tipo “La bellezza non ha età”. Bianca Guaccero è molto seguita dai fan su Instagram. Che non perdono occasione per commentare le foto e i video che pubblica. Nell’ultimo, più bella che mai, la pugliese ha messo in evidenza una foto che ha esaltato la sua bellezza. Ma la scollatura della camicia sbottonata, ed il gioco del vedo non vedo per la schiena che si intravede hanno reso incandescente l’atmosfera. Che ha scatenato i suoi follower che hanno mostrato un forte interesse nei suoi confronti. Post pubblicato sotto e che ha ottenuto un numero importante di like e di commenti.