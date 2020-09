Ballando con le stelle, Elisa Isoardi super sexy al mare. E non nasconde nulla

Elisa Isoardi si concede qualche giornata al mare prima del ritorno in tv. Costume nero, fisico da urlo e curve in mostra: l’ex di Matteo Salvini non nasconde niente.

Elisa Isoardi è la concorrente più attesa di “Ballando con le stelle”. Lo show di Milly Carlucci dovrebbe partire sabato prossimo, su Rai1. Ma il condizionale è d’obbligo visto che quella del 2020 è stata l’edizione più travagliata della storia del programma. Il Coronavirus ne ha bloccato la messa in onda la scorsa primavera e lo show televisivo si preparava a tornare qualche settimana fa. Tuttavia, il programma ha già subito lo slittamento a causa della positività al tampone del maestro di ballo Samuel Peron e del neo ballerino e pugile Daniele Scardina. Quest’ultimo, ex fidanzato di Diletta Leotta, è tornato negativo e avrebbe già ripreso le prove, informa Solo donna.

Tra i personaggi più attesi di questa edizione c’è anche la Isoardi, ex fidanzata di Matteo Salvini la cui sintonia con il suo compagno di giochi Raimondo Todaro – ex della ballerina Francesca Tocca – sembra essere già evidente. L’ex conduttrice de La Prova del cuoco è stata paparazzata dal settimanale Oggi, mentre si rilassa sulla spiaggia di Fregene, Roma. Nelle immagini, la donna appare tonica, pur con le sue forme generose, ma soprattutto felice. Si getta tra le onde, sorpresa in spiaggia dal fotografo. La sua è stata un’estate serena, trascorsa a Nizza al mare e poi nel suo Piemonte. Infine, qualche giorno sul litorale romano prima di tornare in tv. Per la conduttrice, lo show è un banco di prova importante, dopo la chiusura della sua Prova del cuoco. Come si vede dalle foto, la donna è apparsa in gran forma: giunonica, statuaria, tonica. Sarà stato l’effetto dell’amore? Sarà solo un flirt con Raimondo Todaro? Ciò che è certo, però, è che la sintonia è evidente. Staremo a vedere…