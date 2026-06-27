Una cucitura rossa attraversa il fianco nero dell’Etna e lo fa respirare più forte. Dall’alto, il vulcano sembra una città al lavoro di notte: luci che scorrono, vapore che sale, un ritmo antico che ci riguarda da vicino.

Eruzione dell’Etna: Allerta Gialla e Immagini Spettacolari dal Drone

La montagna si è riaccesa senza fretta. Un bagliore caldo ha rotto il buio. L’aria ha cambiato odore. Sulle strade dei paesi etnei la gente ha alzato lo sguardo. È un gesto semplice. Lo fai per istinto, quando il vulcano ti chiama per nome.

All’inizio si vede solo una linea luminosa. Poi capisci che è una nuova colata lavica. Nasce da un cratere laterale attorno ai 3.000 metri. La lava scivola lenta. Disegna canali, si biforca, rallenta. E rimette in moto memorie che qui non dormono mai.

Da metà serata è arrivata la conferma che conta. La Protezione civile ha alzato l’allerta gialla. L’Ingv ha registrato un aumento del tremore vulcanico, il “battito” che rivela il movimento del magma in profondità. È un segnale chiaro: l’emissione di lava può proseguire nelle prossime ore. Non ci sono indicazioni ufficiali di danni, evacuazioni o chiusure, e se emergeranno verranno comunicate dalle autorità. Dove cadrà cenere, se cadrà, dipenderà dai venti: al momento non ci sono dati certi sulla ricaduta.

Allerta gialla: cosa cambia davvero

Il passaggio da verde a giallo non è panico, è prudenza. Significa più monitoraggio, più coordinamento tra uffici comunali e centri operativi. Per chi vive ai piedi del vulcano vuol dire cose pratiche: informarsi solo su canali ufficiali, proteggere balconi e gronde se si annuncia cenere, guidare con cautela, tenere a portata di mano occhiali e mascherina in caso di polvere fine. In situazioni simili possono esserci aggiustamenti ai voli su Catania; oggi non risultano decisioni definitive note al pubblico. La regola è semplice: attendere aggiornamenti e non improvvisare.

L’Etna resta il vulcano attivo più alto d’Europa, oltre 3.300 metri variabili. Alterna fasi di quiete a scatti improvvisi. I tecnici lo seguono con reti sismiche, telecamere termiche, campionamenti dei gas. Quando il tremore vulcanico cresce, la montagna “parla” più forte. E noi, giustamente, ascoltiamo.

Lo sguardo dal drone: dati e stupore

Dal cielo, il quadro cambia. I droni autorizzati offrono una vista pulita dei flussi di lava. Tracciano i bordi attivi, distinguono aree più calde, aiutano a mappare i canali. Sono immagini spettacolari, ma non solo. Servono a capire dove la colata si irrobustisce e dove, invece, perde spinta. Volano rispettando corridoi di sicurezza e no-fly zone. Non è un gioco: è un lavoro che unisce prudenza e precisione.

Guardandole, quelle riprese, c’è una cosa che colpisce sempre. La eruzione non è solo potenza. È ritmo. È una trama di fili incandescenti che scorrono e si spengono, mentre sopra il cielo resta fermo. In pochi secondi passi dal timore alla meraviglia. E ti sorprendi a fare silenzio.

Stasera l’Etna ci ricorda che convivere con il fuoco è un patto antico. Si rinnova ogni volta, con la stessa domanda, semplice e vertiginosa: quanto spazio lasciamo, dentro di noi, a ciò che non possiamo controllare ma possiamo imparare a rispettare?