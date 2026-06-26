Assoluzione per Sei Sindacalisti Si Cobas e Usb: Prosciolti dall’Accusa di Associazione a Delinquere nelle Proteste Logistiche

Davanti ai cancelli, alle cinque del mattino, il caffè nel thermos e le pettorine rifrangenti raccontano più di mille carte. A Piacenza, dove la logistica pulsa tra camion e turni spezzati, una storia di protesta e tribunali si chiude con un esito che pesa sul presente e sul futuro di chi lavora.

Le vertenze nel settore della logistica non sono un dettaglio. Sono il cuore di un’economia che vive di consegne rapide e notti infinite. In Emilia, e in particolare a Piacenza, quel cuore batte forte. Qui, tra i grandi hub e i capannoni ai margini della città, i sindacati di base hanno messo il tema dei diritti sul tavolo. Hanno organizzato proteste, picchetti, scioperi. Hanno acceso una luce su turni lunghi, appalti e subappalti, cooperative che cambiano insegna ma non sempre condizioni.

Nel luglio 2022 sei sindacalisti di Si Cobas e Usb sono finiti in custodia cautelare. L’accusa era pesante: associazione a delinquere e altri reati collegati alle mobilitazioni davanti ai magazzini. La vicenda ha diviso. Per alcuni era lotta sociale, per altri era oltre il limite. In mezzo, migliaia di lavoratori con buste paga leggere e schiene pesanti.

Oggi è arrivato il punto di svolta. La gup Francesca Gigli ha pronunciato il non luogo a procedere. I sei sindacalisti sono stati prosciolti dall’accusa di associazione per delinquere e da gran parte degli altri capi contestati nell’inchiesta della Procura di Piacenza. Il cuore della costruzione accusatoria viene meno. Restano, secondo quanto filtrato, alcuni profili secondari su cui si attendono comunicazioni formali. Non ci sono ancora, al momento, tutti i dettagli motivazionali della decisione.

Questa scelta giudiziaria ha un peso politico e culturale. Segna un confine più netto tra conflitto sindacale e reato. Dice che non ogni blocco, non ogni parola dura al megafono, può essere letta come una cospirazione. Ricorda che la protesta, anche quando scomoda, è parte della democrazia del lavoro.

Il significato giuridico e sindacale

L’archiviazione dell’ipotesi di associazione criminale ridimensiona l’intero impianto. In diritto conta la prova del vincolo stabile a commettere reati. Qui il giudice ha ritenuto di non mandare a processo su quel punto. Per i sindacati di base è ossigeno: possono rivendicare che l’azione collettiva, pur conflittuale, resta azione sindacale. Per le aziende e le istituzioni è un invito a tornare al tavolo: orari, paghe, sicurezza, catene di appalto. Temi concreti, misurabili, che non si risolvono con i sigilli.

Cosa succede nei magazzini

In uno dei principali poli distributivi del Nord Italia, una notte vale un giorno. Un bancale fuori posto ferma una linea. Un contratto in appalto cambia le regole da un mese all’altro. Qui i lavoratori chiedono stabilità, premi di produttività chiari, sicurezza reale. Qui i sindaci cercano equilibrio tra ordine pubblico e diritto di sciopero. Qui le famiglie vedono il salario ballare in base a straordinari obbligati e turni a chiamata.

La decisione di oggi non risolve tutto. Ma toglie un macigno. Riporta il conflitto nella sua sede naturale: contrattazione, accordi, regole trasparenti. È anche un segnale per i prossimi mesi, quando l’autunno porterà nuove gare d’appalto e nuove pressioni sui tempi di consegna. Davanti a un portone industriale, all’alba, qualcuno tirerà su la serranda, qualcuno il cartello dello sciopero. In quel gesto c’è una domanda semplice: quanta giustizia vogliamo mettere in ogni pacco che arriva a casa?