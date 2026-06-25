Smartphone del Futuro: Oltre il 50% dei Modelli del 2027 Saranno Dotati di Funzioni AI Avanzate Nonostante la Crisi del Mercato

In vetrina ci sono sempre più telefoni, eppure il banco sembra mezzo vuoto: il pubblico aspetta qualcosa che valga davvero il cambio. Intanto, silenziosa, una nuova promessa sale dai chip, dalle app, dalla voce: l’idea che il telefono capisca, non solo esegua.

Il mercato degli smartphone ha perso slancio. Le consegne globali sono scese ai minimi dal 2013 e il ricambio si è allungato: molti tengono il telefono tre o quattro anni. Lo capisco. Gli ultimi modelli sono ottimi, ma l’effetto “wow” è raro. In più crescono i ricondizionati, e i prezzi dei top di gamma non aiutano. È un’aria da attesa: si compra solo quando serve davvero.

Eppure, mentre il volume scende, un’onda contraria spinge in alto una nicchia precisa: i modelli con IA generativa. Li si riconosce perché fanno cose nuove senza sforzo: riassumono, traducono, migliorano foto imperfette, suggeriscono azioni contestuali. Non è la solita “funzione furba” di marketing. È la sensazione che il telefono ti tolga peso dalle spalle.

Ho visto una madre usare la traduzione in tempo reale per parlare con l’allenatore del figlio appena arrivato in città. Nessuna app complicata, niente account strani: apri il microfono, parli, il telefono risponde. In metropolitana, uno studente ha dettato un audio e in pochi secondi aveva un riassunto pulito. Sono piccoli istanti in cui il digitale fa pace con il quotidiano.

Perché gli smartphone calano ma l’AI decolla

C’è una ragione tecnica e una sociale. Quella tecnica: i nuovi chip con NPU dedicate (pensa a Snapdragon e Dimensity, ma anche ai processori Apple più recenti) portano l’AI on‑device, cioè sul telefono, senza nuvola. Traduzione? Meno latenza, più privacy, funzioni disponibili anche offline e consumi ottimizzati. Quella sociale: siamo stanchi di funzioni sovrabbondanti e cercasi utilità evidente. L’IA generativa promette proprio questo.

Arriviamo al punto centrale. Le proiezioni convergenti degli analisti indicano che, entro il 2027, oltre il 50% dei modelli in vendita potrebbe integrare funzioni AI avanzate. Non esiste un numero unico ufficiale, ma la tendenza è chiara: da decine di milioni di “AI phone” nel 2024 a diverse centinaia di milioni a metà decennio. Cambia il paniere, non solo la vetrina. Il telefono medio, non solo il top, dovrà saper capire contesto, generare testo e immagini di base, migliorare audio e video in tempo reale.

Esempi concreti già oggi: I Pixel recenti offrono riassunti on‑device e strumenti foto che ricuciono gli scatti mossi con naturalezza. I Galaxy di punta integrano funzioni come traduzione live nelle chiamate e cerchie per cercare in un gesto. Marchi cinesi come Xiaomi e Honor spingono su fotocamera computazionale e assistenza contestuale, anche nella fascia media.

Non tutto però è oro: “AI” è diventata etichetta comoda. Alcune funzioni vivono nel cloud e richiedono abbonamenti o dati condivisi; altre girano in locale ma sono acerbe. Chiedi sempre se l’elaborazione è on‑device, per quali attività, e per quanti anni riceverai aggiornamenti: durata e sicurezza contano più di un effetto demo.

Cosa cambia per chi compra

Verifica trasparenza e controlli della privacy: puoi disattivare l’invio dati? C’è un log chiaro di ciò che viene elaborato in locale? Prova le funzioni AI che userai davvero: traduzione, dettatura, ritocco foto. Devono essere veloci e naturali. Guarda batteria e raffreddamento: l’AI spinge sui consumi; serve una buona gestione energetica. Pretendi aggiornamenti lunghi: l’assistente migliora nel tempo solo se il software cresce con lui.

Forse non cambieremo telefono più spesso. Forse, semplicemente, aspetteremo quello giusto: un compagno discreto che capisce contesto, filtra il rumore, lascia spazio al fuori. Quando, tra qualche anno, più della metà dei nuovi modelli parlerà davvero la lingua dell’intelligenza artificiale, ci chiederemo: sto comprando uno smartphone o un piccolo interprete del mio quotidiano? E in quel momento, forse, la scelta sembrerà di nuovo semplice.