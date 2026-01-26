Javier Rigau, vedovo dell’attrice Gina Lollobrigida, attacca ferocemente l’ex assistente della donna Andrea Piazzolla.

Continua a colpi di accuse il duello tra Andrea Piazzolla, ex assistente ed erede di Gina Lollobrigida e Javier Rigau, marito della compianta attrice.

Gina Lollobrigida non può ancora riposare in pace. Il suo ex marito Javier Rigau e l’ex assistente Andrea Piazzolla continuano ad attaccarsi e incolparsi reciprocamente. Piazzolla accusa Rigau di aver sposato Lollobrigida con l’inganno mentre Rigau accusa Piazzolla di aver raggirato l’attrice ormai anziana per farsi lasciare tutti i suoi averi. E in questo duello all’ultimo sangue – o all’ultima ospitata televisiva, sarebbe il caso di dire – non mancano frasi ad affetto e insinuazioni pesantissime.

Il tentato suicidio di Andrea Piazzolla

Di recente Javier Rigau, ospite nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, ha pronunciato questa frase a dir poco scioccante: “Piazzolla ha tentato il suicidio? La prossima volta gli compro io una corda migliore“. Come a voler insinuare che l’ex assistente di Gina Lollobrigida, in realtà, avesse solo finto per attirare su di sé la compassione degli altri. L’episodio risale al 2020. Sempre nel salotto di Barbara D’Urso, Andrea Piazzolla, dichiarò di aver tentato di togliersi la vita perché accusato di circonvenzione di incapace: “ Non ho fatto niente di ciò di cui vengo accusato. Quando si finisce in mezzo a una situazione del genere, spesso si viene criticati e giudicati da persone che non conoscono i fatti. Io stavo per fare una cosa molto forte. Io per Gina farei di tutto. Io stavo per impiccarmi“- aveva affermato in diretta Andrea Piazzolla davanti a milioni di telespettatori. Nel frattempo Gina Lollobrigida è deceduta e Piazzolla è risultato essere tra gli eredi della donna. Il che, certamente, non ha aiutato a buttare acqua sul fuoco tra lui e Rigau. Anzi. Chi, invece, è stato condannato per circonvenzione di incapace è Simone Caminada, 38enne sudamericano e assistente tuttofare del filosofo postmoderno Gianni Vattimo, storico docente all’università di Torino. Caminada ha ricevuto una condanna a due anni di carcere oltre ad una sanzione ma non pare particolarmente preoccupato. Lui e in filosofo torinese, infatti, hanno deciso di sposarsi a breve.